Gabriel Attal : « après les contrats de Cahors, place aux contrats de confiance »

PLF 2023

Publié le 26/09/2022 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le ministre délégué chargé des Comptes publics présente en exclusivité pour la Gazette des communes les mesures majeures concernant les collectivités du projet de loi de finances pour 2023, présenté ce matin en conseil des ministres. Le secteur local devra bien participer à l’effort de redressements des comptes publics via des contrats de confiance.

Le PLF 2023 est présenté ce matin au Conseil des ministres et il est très attendu par les collectivités. La CVAE va-t-elle disparaitre en deux fois comme l’avait annoncé Bruno Le Maire ?

Oui, le PLF propose la disparition de la CVAE conformément aux engagements du président de la République. Le sens de cette mesure, c’est d’alléger les impôts de production qui pèsent sur nos entreprises en France plus qu’ailleurs. Avant le plan de Relance, les impôts de production étaient deux fois plus élevés que la moyenne UE. On a commencé à répondre à ce problème-là avec la suppression de la CVAE qui se fera effectivement en deux fois. En 2023, la situation économique sera toujours impactée par la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l’énergie. Le maintien du bouclier tarifaire nous coûtera donc plus cher que prévu. Cette protection sera financée par l’Etat, qui maîtrise plus fortement encore ses dépenses en 2023, par les Français qui verront leurs factures d’électricité et de gaz augmenter de 15 % et donc des entreprises qui bénéficieront de la baisse en deux fois plutôt qu’une.

Mais les collectivités considèrent que ce n’est pas un impôt de production…

Il pèse sur les entreprises du fait de leurs activités de production et est bel et bien classé parmi les impôts de production par les économistes. Dès 2021, le gouvernement a fait le choix de retenir la CVAE , davantage que les impôts fonciers car elle a des effets particulièrement négatifs sur l’investissement des entreprises, notamment dans l’industrie. Depuis 3 ans, il y a plus d’usines qui ouvrent que d’usines qui ferment, il y a plus d’emplois industriels qui sont créés que détruits, ce n’était pas arrivé depuis 20 ans. On a eu une croissance locomotive en Europe l’an dernier, on a le plus bas taux de chômage en France depuis 15 ans, c’est une stratégie qui fonctionne aussi au bénéfice des collectivités locales : une usine qui ouvre, c’est aussi bénéfique pour les collectivités qui en perçoivent les fruits, les recettes, qui voient du dynamisme sur leur territoire, qui évitent des dépenses sociales. Un exemple : depuis le début de l’année, le nombre de bénéficiaires du RSA a baissé de 9,6 % ; ce sont 720 M€ d’économies pour les départements.

Comment recevoir le fruit de leurs efforts, et donc la dynamique de cette CVAE si elle disparait et n’est pas compensée à la hauteur des efforts consentis ?

Après de nombreux échanges avec les associations d’élus, nous avons prévu de compenser la suppression de la CVAE en retenant la moyenne des trois dernières années et en lui appliquant la dynamique de la TVA dans les années à venir. Il s’agit d’une concession par rapport à ce qu’on avait prévu au départ. Nous avions prévu au préalable un prélèvement sur recettes auquel on aurait appliqué un rythme de croissance de 2,5 % chaque année ; ce qui correspond au rythme de croissance de la CVAE observé en moyenne ces 8 dernières années. Les collectivités nous ont demandé très majoritairement une fraction de TVA considérant que la TVA était ces deux dernières années très dynamique. Nous les avons entendues et nous avons accepté de leur allouer cette dynamique. Elle sera répartie toujours dans le souci de garder un lien avec l’attractivité économique des territoires. Il faut effectivement qu’un maire, un EPCI qui obtient l’arrivée d’une entreprise sur son territoire soit intéressé en matière de recettes. Pour répartir cette dynamique, nous proposons donc de prendre comme critère les bases de CFE, qui sont aujourd’hui l’un des critères de répartition de la CVAE. Dans les discussions avec les associations d’élus et les parlementaires, certains considèrent que le seul critère des bases de CFE n’est pas suffisant et qu’il faudrait en ajouter d’autres. On va donc encore travailler ensemble dans les mois qui viennent pour répondre à cette préoccupation. Afin de respecter les demandes formulées par chaque strate, il est possible qu’il y ait une distinction dans la compensation entre les départements et le bloc communal. En effet, dans les discussions avec Départements de France, et le président François Sauvadet, il n’était pas encore certain que les départements souhaitent une dynamique territorialisée en fonction de l’activité économique, mais il est possible qu’ils préfèrent un partage égal de la dynamique comme on l’a fait pour les régions. En revanche, concernant le bloc communal, on a bien entendu le souhait d’une territorialisation davantage liée à l’activité économique.

Le gouvernement a annoncé un fonds vert doté de 1,5 milliard. Quels seront les nouveaux crédits prévus dedans et quelle sera la logique de répartition alors qu’il y a eu beaucoup de critiques sur les appels à projet du plan de relance ?

D’abord, le sens de ce fonds, c’est de dire qu’on a besoin collectivement, Etat et collectivités locales, d’investir plus fort pour la transition écologique. On a besoin de franchir une étape nouvelle face à cette transition majeure pour la planète. Donc, l’Etat accompagnera fortement avec 1,5 milliard les collectivités locales pour pouvoir investir. Il faut que ce fonds soutienne des projets concrets liés à la transition écologique et qu’il soit simple d’accès et d’utilisation. C’est la raison pour laquelle on a entendu, avec Christophe Béchu et Caroline Cayeux, que le fonctionnement par appel à projets pouvait constituer une forme de lourdeur, qui pourrait exclure certaines collectivités de plus petite taille. Christophe Béchu et Caroline Cayeux, qui sont en charge de ce fonds, sont en train de travailler avec les associations d’élus pour une mise en œuvre simple, déconcentrées, avec les préfets comme interlocuteurs des collectivités. Mais, je confirme qu’il s’agit bien de 1,5 milliard de crédits nouveaux pour les collectivités.

Est ce qu’on peut les décomposer? Certains évoquent une partie provenant du fonds friches, d’autres de la DSIL Relance ?

Il n’y a pas de sous-enveloppe prévue en fonction de projets spécifiques comme les îlots de fraicheur par exemple ou venant abonder des CRTE. C’est une enveloppe distincte de la DSIL. Mais, on pourra évidemment s’appuyer sur les CRTE qui se sont beaucoup développés avec le plan de relance. Je salue au passage Sébastien Martin, le président des Intercommunalités de France qui s’est beaucoup engagé pour leur développement. Je pense que ces contrats peuvent être un bon levier pour le déploiement de ces fonds. On a par ailleurs engagé une évaluation de ces CRTE, qui sera une bonne base pour regarder comment reconduire ou faire évoluer les choses.

L’un des principaux soucis des collectivités concerne l’inflation. Un bouclier tarifaire a été voté dans le PLFR qui devrait concerner selon le gouvernement 30 000 collectivités. Or les premières simulations effectuées notamment par le service des études de la Banque Postale montrent que les critères retenus pour bénéficier de ce bouclier réduisent ce nombre à environ 8000. Pouvez-vous nous préciser qui sera vraiment concerné ?

D’abord, je veux rappeler que le bouclier tarifaire que nous avons mis en place sur l’électricité profite également à un grand nombre de communes, puisqu’’il permet à environ 30 000 communes, soit plus de 80 % d’entre elles, de bénéficier de tarifs bloqués comme les individus particuliers ; les prix ont été bloqués à 4 % cette année et n’augmenteront pas de plus de 15 % l’an prochain. Ensuite, toutes les collectivités font face à une augmentation des prix de l’énergie, des prix de l’alimentation pour les cantines par exemple, qui peut entraîner des difficultés pour certaines. Et, c’est tout le sens du filet de sécurité qui a été voté cet été : identifier les collectivités pour lesquelles les difficultés sont les plus importantes et les accompagner. Il y a deux critères d’entrée. Le premier, c’est la capacité d’autofinancement à la fin de l’année 2021. Effectivement, si on prend ce critère-là, c’est près de 20 000 communes et EPCI qui sont éligibles. Et, ensuite, un deuxième critère qui est la perte de capacité d’autofinancement dans le courant de l’année 2022. Par définition, on ne connaîtra « la vérité des prix » qu’à la fin de l’année 2022. Selon les estimations que nous faisons aujourd’hui, il y aurait environ 25 % des communes éligibles au deuxième critère également. Donc ça fait quand même un nombre très important de communes. Et, pour ces communes-là, l’aide pourra aller jusqu’à 70 % de l’augmentation du prix de l’électricité, du gaz ou de l’alimentation, et 50 % de l’impact du point d’indice.

Il est question aussi d’un potentiel financier qui doit être inférieur au double de la moyenne nationale. Et ce serait ce critère qui ferait chuter le nombre de bénéficiaires…

Je rappelle que les critères fixés l’ont été avec la plupart des groupes politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat, puisque c’est un dispositif qui a été proposé par la députée socialiste Christine Pires-Beaune, spécialiste des finances locales et qui a été enrichi et voté par l’ensemble de la représentation nationale, toutes couleurs politiques confondues, et également enrichi par le Sénat. Ces critères ont un sens : c’est d’identifier les collectivités pour lesquelles il y a un vrai danger lié à l’inflation. Parce qu’au global, quand vous regardez le dernier cliché de fin 2021, les collectivités étaient dans une situation bien plus favorable qu’avant la crise sanitaire à la fin 2019. Sur 2022, la photo est un peu plus floue avec une augmentation des dépenses et donc un début de baisse de la capacité d’autofinancement. Mais au global, cette dernière pourrait rester supérieure à celle de fin 2019, notamment parce que l’État est venu en accompagnement des collectivités pendant la crise avec 10 milliards d’euros de transferts direct liés à la crise sanitaire et à la relance.

Y-aura-t-il dans ce PLF de nouvelles aides qui s’ajouteront à celles prévues dans le PLFR ?

Déjà, la première aide qu’on peut apporter aux collectivités locales dans le contexte de l’inflation, c’est de faire baisser les prix de l’électricité et du gaz sur le marché. La réalité, c’est que certaines collectivités doivent renouveler des contrats et que cela les met en risque, face à des prix augmentant de 150, 200 ou 300 %. Notre première réponse pour les accompagner est de leur dire d’attendre le plus possible avant de signer leur contrat, le temps que nous agissions au niveau européen pour refroidir le marché. Et, c’est précisément ce qu’on est en train de faire. On négocie âprement avec la Commission européenne, notamment pour revoir le mécanisme de fixation du prix de l’électricité et le décorréler du prix du gaz pour faire baisser les prix sur les marchés. Ça, c’est la première action en faveur des collectivités. Deuxième chose, en fonction de la situation, évidemment, on continuera à accompagner les collectivités en difficulté.

Une des demandes des collectivités en réponse à l’inflation, c’est d’augmenter la DGF soit jusqu’à son alignement sur l’inflation ou seulement en partie. Comment va évoluer la DGF dans ce PLF ?

Nous nous sommes engagés, dès 2017 avec Emmanuel Macron, à sanctuariser la DGF après des années de baisse drastique ; et, c’est toujours valable pour le deuxième quinquennat. Avec Christophe Béchu et Caroline Cayeux, nous travaillons à un dispositif de sanctuarisation, non pas uniquement au niveau global et national, mais aussi plus protecteur au niveau individuel puisque vous savez que la péréquation se fait par écrêtement de la DGF forfaitaire. On a donc beau dire que la DGF est stable au niveau national, certaines collectivités voient la leur baisser et ne comprennent pas toujours pourquoi. On réfléchit à mieux garantir une sanctuarisation de la DGF au niveau individuel tout en permettant un soutien aux dotations de solidarités urbaines et rurales (DSU et DSR) sans passer par un écrêtement de la DGF.

Du coup, la DGF pourrait être, in fine, en légère augmentation ?

Oui, mais seulement pour permettre de garantir une plus grande sanctuarisation de la DGF au niveau individuel.

C’est la fin de l’enveloppe normée ?

On pourrait rajouter à l’enveloppe normée des crédits qu’on flèche sur la DSU et DSR sans passer par l’écrêtement. Mais, ce n’est pas une annonce, c’est une piste de travail.

Comment vont évoluer les concours financiers dans ce PLF ?

Les transferts financiers de l’Etat seront évidemment sanctuarisés aussi. Les concours de l’Etat ont augmenté de 5 milliards d’euros sur le dernier quinquennat et on va continuer à accompagner les collectivités à travers les enveloppes DSIL, DETR et autres. Les dotations de soutien à l’investissement local de droit commun (DSIL, DETR, DPV et DSID) sont maintenues à un niveau historiquement élevé de 2 Md€ en autorisation d’engagement et 1,8 Md€ en crédit de paiement.

Cette année le Parlement va aussi voter une loi de programmation des finances publiques. Allez-vous demander un effort des collectivités dans le redressement des comptes publics et sous quelle forme ?

Dans les années qui viennent, on a besoin d’investir massivement dans notre pays, notamment pour la transition écologique, Etat et collectivités main dans la main. Le Fonds vert en est un exemple. Il faut donc garder des marges de manœuvre pour investir, sans accroître les déficits, la dette, ni augmenter les impôts. Il faut donc réduire la voilure sur les dépenses de fonctionnement pour dégager les marges de manœuvre nécessaires. Et il faut qu’on le fasse collectivement. Nous avons donc prévu que, sur la durée du quinquennat, l’Etat et les collectivités modèrent la hausse de leurs dépenses de fonctionnement. J’ai bien perçu que le mécanisme mis en place en 2017, les Contrats de Cahors, n’avaient pas, dans leur application et dans leur fonctionnement, reçu une très grande adhésion de la part des collectivités qui y étaient soumises. Donc on a consulté, avec Christophe Béchu et Caroline Cayeux, les associations d’élus pour leur proposer une toute autre logique : les contrats de Cahors cèdent leur place aux contrats de confiance.

Nous allons fixer dans la loi de programmation des finances publiques un objectif de dépenses locales traduisant ce qu’il y a dans le programme de stabilité – et qui nous permet de revenir sous les 3% de déficit en 2027 ; c’est à dire une modération de la progression des dépenses de fonctionnement à hauteur de 0,5 % en volume sur la durée du quinquennat. Ce qui veut dire, je le précise, que les dépenses de fonctionnement des collectivités vont tout de même continuer à augmenter de l’ordre de 24 milliards d’euros sur la durée du quinquennat.

Comment allez-vous faire concrètement ?

L’objectif de dépenses va être inscrit dans la loi. Nous faisons confiance aux collectivités pour tenir cet objectif, tout comme l’État le tiendra. Après l’année 2023, on regardera si cet objectif a été tenu au niveau de chaque catégorie de collectivités. Si on constate que globalement, la catégorie a tenu l’objectif, quand bien même certains auraient dépensé plus et d’autres un peu moins, à ce moment-là, on verra que le contrat de confiance a fonctionné et il ne se passera rien. Mais, si on constate que pour une catégorie de collectivités locales, l’objectif n’est pas tenu, on regardera au sein de cette catégorie et parmi les 500 plus grandes collectivités, c’est-à-dire celles ayant un budget supérieur à 40 millions d’euros, les collectivités qui ont poussé au débordement. A ce moment-là, s’engagerait d’abord une analyse des structures de la dépense de fonctionnement de cette collectivité, puis un travail pour un retour à une trajectoire financière de maîtrise des dépenses de fonctionnement avec le représentant de l’État.

Moi, je pars sur un principe de confiance. J’ai échangé avec les élus. Ce que j’ai perçu, c’est qu’ils sont tous conscients de la nécessité de garder des marges de manœuvre pour investir pour la transition écologique, pour la transition démographique, la transition numérique. Ils sont conscients aussi que, si on ne modère pas nos dépenses de fonctionnement, on ne pourra pas investir.

On anticipe dans le projet loi de finances pour 2023, une inflation à 4,3 %. Donc, cela signifie que la progression attendue des dépenses de fonctionnement doit être de 3,8 %. C’est l’inflation moins 0,5%. Un arrêté signé par Christophe Béchu, Caroline Cayeux et moi-même précisera le dispositif.

Ensuite, il faut qu’il y ait un cadre qui s’installe pour que, si jamais des collectivités et des strates ne font pas l’effort de maîtrise de la hausse de leurs dépenses de fonctionnement, il puisse y avoir une incitation. La première année, ce sera l’absence d’accès à toute dotation de l’État (DSIL, DETR, fonds vert,…) pour les collectivités n’ayant pas respecté l’objectif, au sein d’une catégorie qui ne l’a pas atteint non plus. Ensuite, si manifestement, il n’y a vraiment pas de volonté de s’inscrire dans cette trajectoire alors que les autres collectivités le font, il pourrait y avoir des reprises ; mais je ne me place pas dans cette optique-là. J’ai entendu les collectivités et les associations d’élus me dire qu’elles sont capables de participer à l’effort sans la réédition des contrats de Cahors qui serait vécue comme une mise sous tutelle. On a entendu ce message et on fait confiance.

Qui sera concerné par ce dispositif ?

Les collectivités ayant un budget supérieur à 40 millions d’euros seront concernées, soit au global environ 500 collectivités. Mais, l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) est un objectif qui doit guider et embarquer tout le monde. Et, d’ailleurs, ce qu’on constate, c’est qu’entre 2018 et 2022, la norme de dépenses des contrats de Cahors était en réalité tenue, y compris par des collectivités qui n’y étaient pas soumises, parce que cette norme de dépenses était aussi une boussole pour les gestionnaires locaux et une sorte de base de référence.

Les associations d’élus réclament le report d’une année de l’actualisation des valeurs locatives professionnelles. Est-ce que vous allez leur accorder ?

Je reçois beaucoup de messages d’élus locaux et j’ai entendu aussi les associations d’élus et les groupes parlementaires faire état d’une très grande inquiétude sur l’actualisation des bases locatives. Avant de prendre une décision définitive, je souhaite échanger avec le Comité des finances locales lundi, lors de notre audition sur le PLF. Nous organisons aussi la semaine prochaine un échange dédié à ce sujet. Mais, aujourd’hui, j’ai du mal à voir comment cette actualisation pourrait avoir lieu dès l’année prochaine au regard des remontées que j’ai des élus qui ne sont pas satisfaits de la manière dont les choses s’appliqueraient ; même s’il y a eu beaucoup de travail dans les commissions départementales. Je veux saluer l’engagement de la Direction générale des finances publiques pour préparer cette réforme. Le fait est que je ne suis pas certain que la sérénité soit suffisamment présente aujourd’hui pour l’appliquer dès l’année prochaine.

Ensuite, je pense qu’il ne faut pas s’interdire de réinterroger la manière dont les bases sont mises à jour. Le gouvernement approche ce débat complexe avec une grande ouverture pour trouver la solution qui permette, d’une part, que les impôts fonciers des collectivités collent au plus près de la réalité de leurs territoires et, d’autre part, que le calcul de la valeur locative soit équitable entre entreprises. Ce qui remonte aujourd’hui beaucoup dans les critiques des élus, c’est le fait que la fiscalité pourrait être alourdie pour des commerces en centre-ville et allégée pour des hypermarchés de périphérie. Ce qui, dès lors que vous gardez comme critère les seules valeurs locatives, sera toujours, d’une certaine manière, le cas. Et donc à un moment, il faut peut-être réinterroger le modèle et voir si d’autres critères ne pourraient pas être retenus pour atténuer cet effet-là que personne ne souhaite.

Est-ce qu’aujourd’hui, vous vous engagez à ne pas plafonner la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives en fonction de l’inflation?

Chaque année, les bases de la fiscalité locale sont revalorisées avec l’inflation de l’année précédente. C’est la règle légale. Ce que j’ai dit aux associations d’élus, c’est que nous ne prévoyons pas dans le projet de loi de finances de revenir sur ce principe-là. L’ensemble des associations d’élus nous ont demandé de ne pas revenir sur ce principe-là. Nous l’avons entendu. Ce que je constate, c’est que cette règle et ce principe font débat au sein du Parlement. Au sein de la majorité, le rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve, et au sein de l’opposition, notamment le député Charles de Courson, s’interrogent sur l’application stricte de ce principe et sur la possibilité de mettre en place une forme de bouclier qui protégerait les propriétaires. Ce n’est pas aujourd’hui la position du gouvernement ; mais, après la suppression de la contribution à l’audiovisuel public en PLFR, nous prenons des mesures fortes en PLF 2023 pour ne pas alourdir l’impôt sur le revenu des Français, j’appelle les communes à ne pas faire peser sur eux une charge trop lourde. Maintenant, il y aura un débat parlementaire sur le sujet.

Quelle variation de TVA attendez-vous pour cette année ?

Nous anticipions pour l’année 2022 une hausse de leurs recettes de TVA de 2,89 %. C’est le chiffre qui avait été donné en mars. Ce que je peux vous annoncer, c’est que nous évaluons l’estimation pour 2022 à 9,6 % de hausse. Et, donc dans le 12ᵉ de fiscalité du mois d’octobre qui sera versé le 20 octobre, il y aura une très forte augmentation des recettes pour les collectivités. C’est 2,5 milliards d’euros de plus pour les collectivités (1 milliard d’euros pour les régions, 1 milliard pour les départements, 500 millions pour les intercommunalités et la Ville de Paris). Il n’y aura pas de plafonnement de recettes lié aux fractions de TVA pour les collectivités.

Allez-vous reprendre dans le PLF la demande de neutralisation des indicateurs financiers en 2023 du comité des finances locales et des Départements de France ?

On doit continuer à travailler sur ce sujet et à échanger avec le Comité des finances locales et avec mes collègues, Christophe Béchu et Caroline Cayeux.

Lors du premier mandat d’Emmanuel Macron, les tensions étaient palpables entre le gouvernement et les collectivités. Quelles sont vos relations avec les associations d’élus avant la présentation de ce PLF 2023 ?

J’ai rencontré l’ensemble des associations d’élus longuement et à deux reprises en septembre, avec mes collègues Christophe Béchu et Caroline Cayeux. J’ai constaté qu’il y avait de l’écoute mutuelle et du respect mutuel. J’ai aussi entendu les déclarations faites par plusieurs responsables d’associations d’élus qui ont noté l’écoute et l’esprit de compromis dans lequel nous nous placions. C’est vraiment dans cet esprit-là que je suis et je suis très ouvert à ce qu’on avance ensemble. J’ai plutôt le sentiment qu’on l’a montré. On a bougé sur un certain nombre de points importants pour répondre aux attentes des collectivités aussi bien sur la CVAE que sur le mécanisme de maîtrise de la dépense publique. Si j’avais écouté mes services, on aurait refait les contrats de Cahors. Je suis un pragmatique. On a su s’adapter cet été et être là avec le filet de sécurité sur l’inflation. C’est une réponse qui va être très concrète dans les semaines qui viennent avec des acomptes pour les collectivités. L’enjeu, c’est encore une fois d’être capable d’avancer tous ensemble dans la même direction.

Les associations d’élus et les collectivités considèrent souvent Bercy comme un opposant à l’autonomie fiscale, à la libre administration des collectivités. Comment vous ressentez cette méfiance des élus locaux ?

Je suis élu municipal depuis près de dix ans et donc je suis d’une lucidité absolue sur le rôle des collectivités locales. Aujourd’hui, elles ont un rôle fondamental en matière de lien social, d’investissement, plus largement pour le dynamisme de notre pays. Mon souhait n’est évidemment pas d’être dans une logique qui consiste à les contraindre ou les empêcher, mais à les accompagner, à les protéger, à la mesure des moyens dont on dispose, qui ne sont pas infinis. C’est aussi le discours de vérité que je me dois de porter.

Le groupe de travail avec des députés de la majorité lancé par Bruno Le Maire a ciblé parmi les économies budgétaires possibles, les zonages territoriaux. Chaque année, c’est un serpent de mer. Allez-vous mettre fin aux exonérations de ces zonages fiscaux ?

Des députés travaillent effectivement sur des mesures d’économie et sur des mesures de réduction des niches fiscales. Le sujet des zonages territoriaux fait débat depuis longtemps, nourri par des rapports faits notamment par des membres de l’opposition comme la députée LR, Véronique Louwagie. Donc je pense que ce sujet viendra dans les débats parlementaires. Est ce qu’il y aura des mesures prises dès le PLF 2023? Je n’en suis pas certain, mais je pense que c’est un débat qui va avoir lieu pour 2023 et en tout état de cause pour le PLF 2024.