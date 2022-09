Les pompiers prennent position dans les urgences pré-hospitalières

Sécurité civile

A la question « quelle place demain pour les sapeurs-pompiers dans les urgences pré-hospitalières », qui a fait l’objet d’une conférence ce vendredi 23 septembre, les représentants des sapeurs-pompiers apportent une réponse unanime : la loi Matras du 25 novembre 2021 a reconnu et clarifié leur rôle, qu’ils entendent faire valoir haut et fort sur le terrain.

Longtemps représentés comme « les soldats du feu », les sapeurs-pompiers voient aujourd’hui reconnue la réalité de leur deuxième cœur de métier : les secours et soins d’urgence aux personnes (SSUAP). En précisant 12 gestes techniques et thérapeutiques qu’ils sont dorénavant habilités à effectuer et en réformant les transports sanitaires urgents, deux décrets parus l’un et l’autre le 22 avril 2022 ouvrent de nouveaux champs d’action que les sapeurs-pompiers comptent investir pleinement. A Nancy, la conférence consacrée ce vendredi 23 septembre à la place des sapeurs-pompiers dans les urgences pré-hospitalières a permis à la profession de revendiquer la maîtrise, non seulement de l’alerte, mais aussi du traitement de l’alerte.

« Maitres de notre métier »

« Notre corps ne doit pas se ...