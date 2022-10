Cybersécurité dans la santé : enjeux et solutions

Enjeux cybersécurité

Les cyberattaques dans les services publics, comme les établissements de santé (hôpitaux, CMS, maisons de santé, etc.) ou d’éducation (écoles, collèges, lycées, universités, etc.), ont des conséquences majeures en raison de leur ampleur et de leur pouvoir de nuisance. Depuis deux ans, elles se sont multipliées et les signalements d’incidents de sécurité ont par exemple doublé en 2021 par rapport à 2019 et 2020 dans le secteur santé (CERT Santé). Pour réussir leur transformation digitale sans sacrifier la sécurité, ces organisations doivent mettre en place des plans de sécurité pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations. Comment comprendre ces enjeux, anticiper et intégrer la cybersécurité dans son activité, de la prévention à la reprise d’activité ? Tour d'horizon des enjeux et solutions avec les experts de Cisco.