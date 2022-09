Le citoyen au cœur de l’action des financiers de collectivités

26e Assises de l'Afigese

Publié le 23/09/2022 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le citoyen et ses besoins étaient au centre des préoccupations des territoriaux financiers, gestionnaires et évaluateurs de l’Afigese réunis en assises à Rennes. Mais les contraintes financières actuelles ramènent ces objectifs à d’autres, à très court terme. Exercice difficile que la prospective en temps de crise.

Retour aux origines pour l’Afigese. Lors de ses 26e assises de Rennes les 21, 22 et 23 septembre, l’association des territoriaux en finances, gestion, évaluation et management des collectivités a voulu se recentrer sur les destinataires des politiques publiques qu’ils contribuent à mettre en œuvre. « Retour au citoyens ! », s’est exclamé Pascal Bellemin, nouveau président de l’association qui pris la succession de Françoise Fleurant-Angba cette année.

« l’Afigese a choisi le thème majeur du retour du citoyen pour ses assises »

Pour le directeur des finances, du pilotage de gestion et des affaires juridiques du département de la Savoie, « il faut sortir de l’image caricaturale des services publics déconnectés des attentes et besoins de la population et mettre les ...