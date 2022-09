Assises du BTP : le gouvernement mise sur la commande publique

Bâtiment et travaux publics

Publié le 23/09/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : France

Après deux mois de concertation via les Assises du BTP, le gouvernement a fait plusieurs annonces pour venir en aide aux entreprises. La moitié d'entre elles concernent la commande publique.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Bâtiment et travaux publics

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les Assises du bâtiment et des travaux publics (BTP) avaient été mises en route en juillet dernier par le ministère de l’économie et des finances pour trouver des solutions pour les entreprises du secteur, dont beaucoup se trouvent en difficulté, confrontées qu’elles sont à l’inflation et à des difficultés d’approvisionnement. Après deux mois de concertation, les ministres de Bercy(1) ont annoncé 13 premières mesures ce 22 septembre pour aider le secteur du BTP.

Si ces mesures ont été élaborées après des échanges avec des représentants du secteur, Bercy assure dans un communiqué de presse que « les collectivités territoriales ont également été associées à la validation des 13 premières mesures présentées ». Elles ne doivent être qu’une première étape, Bercy ayant annoncé que de nouvelles ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier