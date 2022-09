Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 17 au 23 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Comme un poison dans l’eau – Un article du Monde prolonge notre dossier consacré à la présence de micropolluants dans l’eau [à lire ici]. Selon des données collectées par le quotidien auprès des agences régionales de santé, d’agences de l’eau ou de préfectures, environ 20% de la France métropolitaine a eu, en 2021, accès à une eau potable non conforme aux critères de qualité. Cela représente près de 12 millions de personnes. La cause ? « Un choc de connaissances » sur les pesticides et leurs produits de dégradation, les métabolites. Un ancien responsable de l’ARS Nouvelle-Aquitaine accuse même l’administration de fermer les yeux et de ne pas prendre les mesures qui s’imposent. En 2020, soit un an auparavant, « seulement » 5,9% de la population étaient confrontés au problème.

Un train peut en gâcher un autre – Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes), Jean Rottner (Grand Est), François Bonneau (Centre-Val de Loire)… Tous les présidents de région, ou presque, ont profité du dernier congrès de Régions de France pour réaffirmer leurs difficultés en matière de politique des transports et réclamer plus de moyens. Citée par Public Sénat, la présidente de l’association Carole Delga a même lâché : « Nous sommes au bord de l’implosion ». Selon elle, le niveau des investissements prévus par le dernier contrat de performance signé avec la SNCF est insuffisant. Au-delà de la conjoncture actuelle liée à la crise énergétique, les Régions alertent sur l’état des infrastructures (en particulier ferroviaires) et leur modèle de financement.

Sources d’énergies – Juste avant l’annonce, lundi prochain, d’un projet de loi sur l’accélération du développement des énergies renouvelables [lire aussi notre article], le gouvernement a mis la pression sur les préfets. Les Echos expliquent en effet que ces derniers ont reçu une circulaire leur demandant d’accélérer les délais d’examen des projets d’énergies renouvelables. Près de 10 GW de projets solaires et 5 TWh de gaz renouvelables sont en cours d’instruction et ne voient toujours pas le jour. Le gouvernement fixe le délai d’instruction maximal à 24 mois. Les préfets, eux, avancent le manque de moyens et les procédures complexes pour justifier le retard de ces instructions.

Belle île amère – La récente tempête Fiona qui a ravagé la Guadeloupe a de nouveau montré que l’île n’était absolument pas prête à supporter le changement climatique. C’est la conclusion d’un article de Novethic, qui pointe notamment la vétusté des infrastructures face à la montée des eaux et des vents violents. De plus, la mauvaise qualité du réseau de distribution d’eau potable et des installations de traitement des eaux usées serait responsable d’une perte de 60% d’eau potable. Des problèmes de gouvernance et de gestion des concessions sont également pointés du doigt pour démontrer que l’île ne peut pas, aujourd’hui, affronter les catastrophes climatiques qui se répètent.

Prolongations – A quelques jours de la date butoir du 30 septembre pour renseigner les données des consommations d’énergie dans le cadre du dispositif Eco Energie tertiaire, le gouvernement annonce, dans un communiqué, accorder une tolérance jusqu’au 31 décembre. Pour rappel, suite à la loi Elan, entreprises et collectivités doivent réaliser des économies d’énergie dans les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m2 et, pour cela, fournir les données des dix dernières années [voir aussi notre dossier]. Avec cette récente annonce, les assujettis pourront effectuer de nouvelles déclarations ou les modifier jusqu’à la fin de l’année.

Sages et beaux paysages – Diversité des paysages, en particulier forestiers, retour de la biodiversité, réintroduction d’une activité pastorale et agricole, réhabilitation des friches industrielles… France 3 Régions dresse un état des lieux qui explique pourquoi la communauté de communes de la vallée de Bruche a été désignée capitale française de la biodiversité [lire aussi notre article]. Ce territoire des Vosges revient pourtant de loin après avoir été victime de la désindustrialisation et de l’abandon de nombreuses usines textiles.

Sous le soleil – Face à la crise de l’énergie, et en s’appuyant sur le plan européen REPowerEU [lire aussi notre article], Enerplan a dévoilé sa feuille de route pour accélérer le développement de l’électricité solaire. Selon le syndicat qui a publié un communiqué, cela passe notamment par un changement d’échelle de l’autoconsommation. Le déploiement massif et rapide de circuits courts d’électricité solaire doit être favorisé par des communautés locales d’énergie.

Le grand bain – Après la fermeture de certaines piscines municipales en raison de la crise de l’énergie [lire aussi notre article], certaines villes commencent à réagir. C’est le cas de Montauban, citée par France Bleu, qui a rouvert son équipement après avoir mis fin à la délégation de service publique et, en s’appuyant sur un texte juridique, avoir repris la gestion en régie provisoire.

Et aussi…

Selon le Réseau CLER, les collectivités classées Tepos sont celles qui résistent le mieux à la crise énergétique [communiqué] ;

Un projet de très grosse unité de méthanisation fait l’objet d’une forte opposition des riverains en Loire-Atlantique [20 Minutes] ;

Parcours, aménagements cyclables, localisation des arceaux et des parkings vélos… Le Grand Lyon propose désormais une grande cartographie très précise, la « carto du vélo ».