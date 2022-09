L’Éducation nationale renoue le dialogue avec les collectivités territoriales

Éducation

Publié le 23/09/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Finie la communication descendante tant décriée par les élus locaux durant le précédent mandat ? Invitées le 22 septembre à dialoguer avec Pap Ndiaye, le nouveau locataire de la rue de Grenelle, les associations d’élus locaux saluent la méthode, en attendant les actes.

L’instance de dialogue entre le ministère de l’Éducation nationale et les collectivités territoriales a été installée ce jeudi 22 septembre 2022. Il s’agit d’une émanation du Conseil national de la refondation (CNR), lancée le 8 septembre par Emmanuel Macron, afin d’imprimer « une nouvelle méthode » pour relever les défis « d’une nouvelle époque ». L’école fait partie des sujets phares, aux côtés de la transition écologique, du plein-emploi, ou encore de la santé.

Une nouvelle donne dans le dialogue

Deux semaines après le CNR, face à Pap Ndiaye, le ministre de l’Éducation nationale, cette instance réunissait les principales associations d’élus locaux (1). Une première, très appréciée des intéressés.

« Nous saluons une nouvelle donne dans le dialogue avec les collectivités, se réjouit Frédéric Leturque, maire d’Arras (Pas-de-Calais), et co-président de la commission éducation de l’Association des maires de France (AMF). Jusqu’à maintenant nous avions essentiellement eu des rencontres avec des collaborateurs du ministre, et pas suffisamment l’occasion d’échanger directement avec lui. »

Croiser les regards

Yvan Lubraneski, maire des Molières (Essonne), et membre de la commission éducation de l’Association des maires ruraux de France (AMRF), salue quant à lui « l’intérêt de croiser les regards », et que les associations d’élus « puissent s’exprimer ensemble ».

« On sent à tous les étages la volonté de mettre de la concertation. Mais si nous applaudissons l’initiative, nous serons implacables sur les résultats », prévient-il. « Il y a les actes, et les paroles. C’est déjà bien d’avoir les paroles, concède Kamel Chibli, vice-président du Conseil régional d’Occitanie en charge de l’éducation, de l’orientation, et de la jeunesse, et président de la commission éducation de Régions de France. Mais cette méthode nous convient. C’est sans doute la meilleure », insiste-t-il.

Ne pas imposer de leçons aux collectivités

Cette rencontre n’a pas occasionné d’annonces de la part du ministre, qui a été « très à l’écoute » des revendications des élus durant une heure trente. Les régions ont réclamé le plein exercice de leurs compétences sur l’information des métiers et l’orientation, et ont alerté sur le coût de la nécessaire rénovation énergétique des bâtiments.

« Nous avons demandé que l’Etat soit plus accompagnant », explique Kamel Chibli. « Nous ne voulons plus subir le positionnement de l’Etat », ajoute-t-il, rappelant le couac du précédent ministre qui avait envoyé aux enseignants et aux parents un questionnaire sur le bâti scolaire sans consulter les collectivités territoriales, « alors que l’État ne met plus un euro sur les investissements ! » s’offusque Kamel Chibli. Il apprécie aujourd’hui la position du ministre : « Pap Ndiaye a regretté ce faux-pas. Il a confirmé qu’il n’allait pas imposer des leçons aux collectivités sur des sujets qu’elles maitrisaient parfaitement. »

Continuité éducative

De son côté, l’AMF a insisté sur le besoin « d’embrasser l’école à 360° ». « Périscolaire, extrascolaire, temps scolaire : il ne doit pas y avoir de limites à la définition de l’école », a appuyé Frédérique Leturque. Une exigence également portée par l’AMRF. « Il faut que le ministère accepte plus facilement, voire encourage l’expérimentation, lorsque les gens sont d’accord localement », a souligne Yvan Lubraneski.

Un changement de méthode pourrait d’ailleurs voir le jour. « Le ministère envisage que des concertations soient possibles à l’échelle des écoles, dépassant parfois le niveau du conseil d’école. Les projets innovants pourraient alors être présentés à la direction académique de chaque département en vue d’un financement par l’Éducation nationale, témoigne le maire des Molières. Une bonne chose, car l’école pèse beaucoup dans le budget des écoles rurales. »

Les élus locaux demandent également un meilleur suivi des dispositifs mis en place lors du mandat précédent, pour connaître « ceux qui ont été probants et qui méritent d’être poursuivis ». Ils réclament une étude d’impact « pour toute nouvelle orientation » afin de mesurer ses effets sur « l’égalité des chances, l’équité, et la satisfaction de la promesse républicaine », pointe l’AMF.

Rénovation des CDEN

La question de la carte scolaire n’a pas manqué non plus d’être abordée. « Il faut apprendre à être agile », a encore prévenu Frédérique Leturque, et que les Conseils départementaux de l’éducation nationale (CDEN) soit « davantage des lieux de construction de la continuité éducative, que des lieux de frictions sur les fermetures et ouvertures de classe », ajoute Yvan Lubraneski.

L’AMRF a réaffirmé son attachement au bien-être des enfants dans les territoires ruraux. « Les écoles ne doivent pas occasionner de transports inutiles, y compris en montagne. Elles doivent rester à proximité du domicile. Or c’est une vraie tentation de l’État de rassembler les écoles en un point, là où ce n’est pas nécessaire. »

Dans un communiqué, le ministre s’est félicité « du travail commun engagé » et a salué « la sérénité et la qualité des échanges » avec les représentants des collectivités territoriales.

Rendez-vous a été pris pour une nouvelle séance de travail sur l’école fin novembre où deux sujets seront abordés : la transition écologique, et l’inclusion scolaire.