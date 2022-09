Planification écologique : Emmanuel Macron appelle les élus à la rescousse

Energies renouvelables

Publié le 22/09/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Lors de l'inauguration du parc éolien offshore de Saint-Nazaire, le Président de la République a indiqué vouloir doubler le rythme de développement des énergies renouvelables. Il n'a pas caché qu'il comptait sur les élus locaux pour favoriser l'acceptabilité de ces projets, et pour territorialiser la planification écologique.

Emmanuel Macron était à Saint-Nazaire, ce jeudi 22 septembre, pour l’inauguration du premier parc offshore français. Constitué de 80 éoliennes, ce projet représente 480 mégawatts (MW) de puissance, alors que l’éolien français représente actuellement 20 gigawatts de puissance cumulée (pour 2183 installations). Après ce premier parc offshore, suivront ceux de Saint-Brieuc en 2023, et Fécamp et Courseulles-sur-Mer 2024-2025.

Un projet de loi bientôt au Parlement

C’est dans ce cadre, et en rappelant que le projet avait nécessité 12 ans pour sortir de mer que le Président de la république a présenté le projet de loi sur l’accélération du développement des énergies renouvelables, qui doit arriver en conseil des ministres le 26 septembre. « Si on avait pu aller plus vite et plus fort sur nos ...