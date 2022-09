Accompagner les réfugiés grâce au FSE+ et aux autres outils européens

Publié le 23/09/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

L’Union européenne soutient depuis toujours les actions menées par les territoires pour insérer les plus démunis. Elle demeure notamment attentive à la situation des migrants et des réfugiés et propose des solutions pour faire en sorte qu’ils bénéficient d’un traitement équitable. Pour la mise en œuvre de sa politique sociale, l’Union européenne s’appuie sur le Fonds social européen, qui dispose en France pour cette nouvelle programmation de 6,7 milliards d’euros. D’autres dispositifs sont également à portée des collectivités, notamment pour la gestion efficace des flux migratoires.

Doté en France de 6,7 milliards d’euros pour la période 2021-2027, le Fonds social européen (FSE+) demeure l’instrument financier principal pour œuvrer sur le terrain à une Europe plus sociale. Aux côtés du FEDER, ce fonds structurel géré au plus près des territoires, depuis la signature du Traité de Rome fondateur de l’Europe en 1957, soutient la création d’emplois de qualité, l’éducation, les compétences, l’inclusion sociale et l’égalité d’accès aux soins de santé. Sa vocation a toujours été d’offrir des perspectives professionnelles plus équitables à tous les citoyens de l’Union européenne. Cela implique des mesures d’aide et de soutien aux personnes les plus éloignées de l’emploi, aux plus démunis, qui pourront être mieux pris en charge au niveau local grâce aux financements octroyés par l’Europe.

Des mesures pour insérer les réfugiés

Cette aide cruciale complète celle apportée par le Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI). Ce programme contribue à une gestion efficace des flux migratoires et à améliorer la mise en œuvre et le développement de la politique commune de l’Union européenne en matière d’immigration et d’asile. Doté pour l’Europe d’un budget de 9,8 milliards d’euros et pour la France de 840 millions d’euros pour la période 2021-2027, le FAMI se répartit en France en trois grands volets : le volet Asile (régimes et politiques d’accueil et d’asile, réinstallation et admission humanitaire), le volet Intégration et migration légale (accueil, intégration, coordination, diagnostic) et le volet Retour (promotion d’une stratégie de retour équitable et efficace). Le FAMI permet notamment d’assurer l’hébergement temporaire des demandes d’asile en besoin de protection internationale. En 2014-2016, 1 434 places d’hébergement ont été financées et 6 500 personnes accompagnées avec un cofinancement européen (4,3 millions d’euros). Le FAMI propose, par le biais d’appels à projets disponibles sur le site du Ministère de l’Intérieur, des subventions qui peuvent couvrir jusqu’ ‘à 75% du coût du projet.

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Fonds-europeens/Les-fonds-europeens-programmation-2021-2027/Appels-a-projets

Les communes mobilisées pour aider les Ukrainiens Assez logiquement, face à l’afflux de réfugiés ukrainiens chassés par la guerre, le FSE a été mobilisé. Un dispositif baptisé CARE, financé notamment par le FSE, a permis de soutenir les États membres dès le début des hostilités. Il s’agissait d’abord de répondre aux besoins fondamentaux des personnes fuyant l’Ukraine après l’invasion russe : accès aux services d’hébergement temporaire, approvisionnement en nourriture et en eau ou soins médicaux. CARE a également permis de renforcer les équipes et les dispositifs nécessaires. Mais la puissance du FSE se matérialise aussi sur le long terme puisque le dispositif mis en place permet aussi de déployer des solutions sur mesure pour le logement, l’éducation, l’emploi, la santé, l’inclusion sociale et les autres services sociaux afin d’accueillir au mieux les Ukrainiens. Pour plus d’informations sur les soutiens proposés par les communes : https://france.representation.ec.europa.eu/informations/le-role-des-communes-dans-la-crise-ukrainienne-2022-04-29_fr

