La téléconsultation médicale existe depuis de nombreuses années. Les Français ont découvert son utilité pendant la pandémie. Alors qu’elle ne représentait que 0,1 % des actes en 2019, elle explose en 2020 avec 5,4 % des rendez-vous médicaux en France avec une ouverture à de nouvelles spécialités.

Définition et intérêt de la téléconsultation médicale

La téléconsultation médicale, dénommée aussi télémédecine, permet une consultation à distance entre un patient et un professionnel de santé, en utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Elle présente de nombreux avantages :

Les patients ont un accès plus facile et plus rapide aux soins.

Elle est utile pour les personnes qui vivent dans des zones rurales ou isolées.

Les professionnels de santé gagnent du temps et réduisent leurs déplacements.

La téléconsultation s’ouvre à de nouvelles spécialités en France

De nombreuses spécialités sont concernées par la télémédecine, hors parcours de soins : les patients mineurs de moins de 16 ans et les spécialités médicales accessibles directement comme la gynécologie, l’ophtalmologie, la stomatologie, la chirurgie orale ou maxi faciale, la psychiatrie, la neuropsychologie et la pédiatrie.

Si la médecine générale concentre la grande majorité des téléconsultations, vous pouvez de nos jours consulter un psychologue en ligne. Cette spécialité est propice à la téléconsultation car elle n’a pas besoin d’effectuer un examen clinique. Le psychologue ne délivre pas d’ordonnance ou d’arrêt de travail. Une connexion en ligne vous permet de choisir facilement votre psychologue, quel que soit le lieu de son cabinet.

État des lieux de la téléconsultation en France

La téléconsultation est de plus en plus utilisée en France, car elle fait gagner du temps. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, une visite médicale dure en moyenne 20 minutes. La téléconsultation raccourcit la durée et les coûts de visite en l’absence de déplacement. En 2021, ce sont environ 11 millions de téléconsultations qui ont été facturées.

Selon l’Inserm, quelques freins subsistent : manque de confiance dans les consultations à distance, manque de médecins formés à celles-ci et de couverture médicale en zone rurale et complexité des dispositifs de téléconsultation.

La télémédecine ne demande qu’à se développer, et pour cela il faut que les pouvoirs publics communiquent en rassurant les patients, notamment en expliquant sa pratique et son avantage aussi bien pour les patients que des professionnels.

Contenu proposé par Livi