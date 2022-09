L’Inet change de tête

NOMINATION

Publié le 22/09/2022

Administrateur territorial, Belkacem Mehaddi prendra ses fonctions de directeur de l'Inet ainsi que celles de directeur général adjoint du CNFPT, le 1er octobre, succédant ainsi à Franck Périnet.

Après trois ans à la tête de l’ Inet , Franck Périnet passe la main. L’école de la haute fonction publique territoriale, qui célèbrera prochainement ses 25 ans d’existence, accueillera Belkacem Mehaddi en tant que nouveau directeur le 1er octobre.

Auparavant directeur général adjoint solidarités au conseil départemental de la Haute-Vienne, cet administrateur territorial prendra, en plus des rênes de l’Inet, les fonctions de directeur général adjoint du CNFPT en charge de l’évolution des compétences et des métiers.

Ainsi, il pilotera les activités relatives aux concours, à l’apprentissage, à l’emploi, ainsi qu’à l’observation et aux études.

Il encadrera également les directions des instituts du CNFPT, qui conçoivent l’offre de service nationale (INSET). Enfin, il pilotera l’activité du CNFPT à l’international.

Ancien élève administrateur territorial (Inet, promotion Galilée, 2008-2009), Belkacem Mehaddi a débuté sa carrière d’administrateur en qualité de directeur des finances à la ville de Grenoble (2009-2011) avant de rejoindre le conseil général du Territoire de Belfort pour y occuper tour à tour les fonctions de directeur général délégué puis de directeur général des services jusqu’en 2015.

DGA solidarités de Haute-Vienne

Depuis, il occupait le poste de directeur général adjoint « solidarités humaines » au conseil départemental de la Haute-Vienne où il a mené nombre de projets structurants au rang desquels l’évolution de l’offre d’accueil départementale en matière de protection de l’enfance et la révision concertée du schéma de l’autonomie, la conduite des négociations du plan de lutte contre la pauvreté ou encore l’élaboration partenariale du pacte territorial d’insertion.

Ancien chargé de travaux dirigés à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges (1997-2002) et membre du conseil d’administration de l’association finances gestion évaluation des collectivités territoriales (Afigese-CT) entre 2011 et 2015, Belkacem Mehaddi s’investit dans la professionnalisation des cadres et futurs cadres de la fonction publique depuis de nombreuses années.

Il aura en particulier à conduire une démarche participative visant à doter l’Inet d’un projet pluriannuel, dans le cadre du projet d’établissement 2022-2027 du CNFPT, précise le communiqué du CNFPT annonçant sa nomination.

Franck Périnet a pris, quant à lui, ses fonctions de DGS du département d’Ille-et-Vilaine en août.

