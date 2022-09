Le juge peut modérer ou augmenter les pénalités de retard prévues par le contrat

Commande publique

Publié le 23/09/2022 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence finances

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s’il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elles prévoient qu’une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d’une gravité suffisante.

La résiliation pour faute n’ouvre pas droit à indemnité pour le titulaire du marché, même en cas d’irrégularité de la procédure. Toutefois, dans ce cas, l’entreprise ne doit pas supporter les conséquences onéreuses de la résiliation.

De plus, si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.

Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.

Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatif aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

Ici, la société n’apporte aucun élément par rapport à des marchés comparables ou aux caractéristiques du marché en litige pour établir le caractère excessif des pénalités de retard mises à sa charge par la collectivité. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté qu’elle n’avait pas achevé son chantier, plus de dix mois après l’expiration du délai contractuel et ne fait pas la preuve de sa diligence à avoir voulu lever les réserves mises à sa charge à l’issue des opérations préalables à la réception. Dans ces conditions, les conclusions visant à la modulation de ces pénalités doivent être rejetées.