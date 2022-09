Un employeur peut accepter la démission d’un agent placé en congé de maladie

Emploi

Publié le 23/09/2022 • Par Sophie Soykurt • dans : Jurisprudence, Jurisprudence RH

Une adjointe technique territoriale qui travaillait comme agent d’entretien et d’accueil dans un lycée a démissionné, avant de vouloir revenir sur sa décision : elle a demandé au juge administratif d’annuler la décision du président de la région qui a accepté sa démission. Après avoir obtenu gain de cause, la région a fait appel.

En l’occurrence, le courrier par lequel l’agente a présenté sa démission était rédigé en des termes clairs et explicites, manifestant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. L’agente avait été reçue en entretien le lendemain par la gestionnaire du lycée et elle a confirmé qu’elle était sûre de vouloir démissionner.

Elle n’a manifesté la volonté de se rétracter que par courrier envoyé trois semaines après que sa démission a été acceptée et dans lequel elle affirmait avoir agi « sous le coup de l’émotion ».

Mais un certificat du médecin du travail a attesté que l’intéressée n’avait aucun trouble psychologique. Aussi, pour la Cour, la démission litigieuse n’était pas entachée d’un vice de consentement.

En outre, aucune disposition n’empêchait l’employeur d’accepter la démission d’un agent placé en congé de maladie. L’administration n’était pas non plus obligée de proposer à un agent démissionnaire un aménagement de poste ou une autre affectation. Le jugement a donc été annulé.