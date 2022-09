Emploi public

Perspectives de l’emploi territorial : équation à trois inconnues

Publié le 22/09/2022 • Par Romain Mazon

Quelles sont les tendances de l’emploi territorial, et que prévoient les employeurs territoriaux et les services RH ? La 7e édition du baromètre HoRHizons réalisée pour le compte des associations d’élus réunies dans Territoires Unis, avec le CNFPT et la FNCDG apporte un éclairage sur la période post covid, mais fait surtout ressortir les impasses dans lesquelles se trouvent les collectivités locales pour répondre aux besoins des usagers, et de leurs agents.