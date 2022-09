Comment les villes peuvent-elles s’adapter au changement climatique ?

Dérèglement climatique

Publié le 22/09/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, France

La deuxième édition de « Villes durables en action », qui s’est déroulée à la Halle aux Sucres à Dunkerque vendredi 16 septembre, a permis de faire le point sur un certain nombre de clés à mettre en œuvre pour penser et accélérer la résilience des villes face au changement climatique. La Gazette fait le point.

Comment préparer les villes au changement climatique, étant donné que « 80% du bâti en 2050 qui devra affronter des événements climatiques extrêmes est du bâti que nous avons déjà ? », s’est interrogé Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque, président de France Villes Durables, à l’occasion du rendez-vous annuel qui s’est déroulé le 16 septembre dernier à la Halle aux Sucres à Dunkerque.

Et que faire de la ville existante lorsque, dans cette équation, « 80% du territoire est du foncier privé, et que l’ensemble des projets ne renouvellent le tissu urbain que de 1% par an », selon les chiffres cités par Jean-Marc Bouillon, administrateur de Val’hor, président de la fédération française du paysage ? Bref, comment « imaginer le coup d’après des politiques publiques », selon l’expression de Baptiste Perrissin Fabert, Directeur exécutif de l’expertise et des programmes de l’ADEME ?

