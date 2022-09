Sébastien Martin : « L’intercommunalité doit être une collectivité à part entière »

Décentralisation

Publié le 30/09/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

En exclusivité pour La Gazette des Communes, le président d’Intercommunalités de France Sébastien Martin (Ex-LR) fait le grand saut. Pour la première fois, il réclame la transformation des EPCI en collectivités de plein exercice. Une « petite révolution copernicienne » qu’il détaille à la veille de la Convention de son association, les 7 et 8 octobre à Bordeaux.

L’intercommunalité doit-elle demeurer un simple établissement public ?

Au regard de l’ampleur de ses compétences, du nombre de ses agents et du poids de ses budgets, elle n’a rien à voir avec les autres établissements publics comme les offices du tourisme ou les centres communaux d’action sociale. Le gouvernement le sait bien. Quand le ministre délégué aux Comptes Publics, Gabriel Attal et son collègue à la Transition écologique et à la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, lancent des concertations avec les collectivités, ils n’invitent pas seulement l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et Régions de France. Il nous convient également. Il en est de même dans chaque département lorsque les préfets réunissent les élus locaux. Et pourtant ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne