Policiers municipaux absents de la LOPMI : Gérald Darmanin botte en touche

Publié le 22/09/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Pour couper court au mécontentement des élus et des professionnels, qui déplorent l’absence de dispositions sur les polices municipales dans le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi), Gérald Darmanin sort la carte du Conseil constitutionnel.

Les polices municipales oubliées de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi) ? Oui, mais cela s’explique par la récente décision du C onseil constitutionnel censurant pas moins de douze articles de la loi « sécurité globale » du 25 mai 2021, dont la possibilité de conférer aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de nouvelles compétences judiciaires. Voilà en substance ce qu’a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, mardi 20 septembre, lors de son audition devant la commission des lois du Sénat et celle de l’Assemblée nationale.

Devant les sénateurs…

Interrogé par le sénateur (LR) des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, sur le continuum de sécurité, mantra du précédent quinquennat, le ministre de l’Intérieur a reconnu : ...