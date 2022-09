Un DGS et un président du centre de gestion relaxés après le suicide d’un DGA

JUSTICE

Publié le 22/09/2022 • Par Isabelle Jarjaille

L'ancien directeur général des services et l'ancien président du centre de gestion du Morbihan étaient jugés pour « harcèlement moral », suite au suicide du directeur général adjoint en août 2014. Dans son jugement, le tribunal de Vannes estime que le harcèlement n'est pas établi et relaxe les deux prévenus. Un cas d'école pour le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT).

Le 27 août 2014, Frédéric Georges, directeur général adjoint (DGA) du centre de gestion (CDG) du Morbihan, en poste depuis 2003, se donnait la mort en sautant d’un pont, laissant une lettre accusant le directeur général des services (DGS) et le président du CDG d’être à l’origine de son acte. Sept ans plus tard, le tribunal de Vannes juge que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et acquitte Dominique Auble, ancien DGS, et Joseph Rohan, ancien président.

Les deux hommes étaient poursuivis pour « harcèlement moral : agissements répétés ayant pour objet ou effets une dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui commis du 1er janvier 2014 au 27 août 2014. » L’épouse du DGA estimait que ...