« Les stations de ski espèrent une aide de l’Etat face à l’explosion du coût de l’électricité cet hiver »

MONTAGNE

Publié le 23/09/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Alors que la hausse des prix de l’énergie menace de compliquer la saison hivernale, les maires de stations de ski ont appelé au soutien de l’Etat et de l’Europe, lors de leur assemblée générale, le 21 septembre à Briançon. Ils promettent aussi de réduire leur consommation, comme l’explique Pierre Vollaire, maire des Orres (05) et président de la commission Cimes durables, de l’association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM).

Comment les stations de montagne appréhendent-elles l’approche de la nouvelle saison de ski alors que les prix des énergies s’envolent?

Ce sont les prix de l’électricité qui nous préoccupent en priorité, les remontées mécaniques fonctionnant à l’électricité. La petite part de diesel pour les engins d’entretien ne devrait pas mettre en danger les budgets. De nombreuses stations voient leurs contrats de fourniture électrique arriver à terme avant l’hiver, avec un risque d’explosion des prix de l’électricité.

Sur notre tarif C1 (1), pour la composante du coût de l’énergie la plus concernée, on nous annonce des offres à 300 euros le mégawattheure, contre 58,50 euros dans notre contrat actuel… Et on évoque même aujourd’hui des prix jusqu’à 800 ou 1000 euros le mégawattheure. A 300 euros, cela ferait 1,2 millions de charges supplémentaires que nous ne savons simplement pas absorber… Et jusqu’à plus de trois millions d’euros si les courbes grimpent au-delà des 800 €. C’est inabordable!

Que faire ?

Au plan national, l’ANMSM a rencontré des ministres et des membres du gouvernement pour leur présenter le risque élevé pour les stations, qui constituent le moteur de l’économie de nos territoires de montagne… Les seules stations des Hautes-Alpes représentent 750 millions d’euros de chiffres d’affaires direct et induit et 12 000 emplois. À l’échelle de la France, la montagne représente plus de dix milliards d’euros et 300 000 emplois, directs et induits, non délocalisables… Les recettes des quatre mois d’hiver sont cruciales dans la vie des territoires de montagne.

Nous comptons sur une mesure d’aide de l’Etat aux entreprises dont le coût de l’énergie représente plus de 3% du chiffre d’affaires… Nous, les stations, sommes plutôt autour de 5%. Nous devrions pouvoir entrer dans le cadre de ces aides. Il faut également que notre excédent brut d’exploitation, l’EBE, s’annonce inférieur à celui de la période de référence, pour obtenir une aide de 30% de cette hausse du coût de l’énergie.

Il convient d’adapter le niveau d’aide à la hausse réelle du prix, car elle est plafonnée à ce jour à un facteur 2, et de prendre en compte le fait que, pour cette année de référence, 2021, les remontées étaient à l’arrêt et nous n’avons pas consommé d’énergie. Le ministère de l’Économie et des Finances nous a assuré que la DGFIP s’emploierait pour que les stations entrent dans les critères.

Au-delà des aides directes, misez-vous sur une contention des prix ?

Oui, le 9 septembre un conseil extraordinaire des ministres de l’énergie de l’UE a proposé à la commission que la recette des producteurs d’électricité renouvelable, nucléaire, biomasse, soit capée à 180 euros par mégawattheure, jusqu’au 31 mars 2023.

Au-dessus de 180 euros, ce sont les Etats qui le percevront et le redistribueront aux entreprises et aux collectivités… Nous attendons les décisions du conseil des ministres européens de l’énergie qui se réunit le 30 septembre.

Prévoyez-vous aussi des mesures de réduction de la consommation cet hiver ?

Bien sûr. C’est une préoccupation capitale des stations d’autant que nous consommons, de fait, aux heures les plus chères de la journée. L’ANMSM informe et forme depuis longtemps les élus sur les sujets de l’eau ou de l’énergie.

Aux Orres, nous nous y intéressons depuis une dizaine d’années. Entre 2012 et 2014, dans le cadre du programme européen Espace Alpin Alpstar, nous avons mis en place d’un système de management de l’énergie qui nous a permis de réduire notre consommation de 20% et notre facture de 25%.

Depuis avril 2018, nous participons au programme Smart Altitude, financé par l’Europe pour mettre en place des outils de gestion de l’énergie. Nous nous préoccupons aussi de la rénovation du parc immobilier et des mobilités, et nous sommes en train de nous équiper d’une centrale hydroélectrique qui générera 4 gigawattheures en 2024, soit la consommation de la Sem des remontées mécaniques et 10 gigawattheures en 2027. Il s’agit d’être dans une approche transversale. Et pour cet hiver, jusqu’au 31 mars, nous ralentirons des télésièges en dehors des heures de pointe ou éteindrons l’éclairage à 22h00 au lieu de 22h30… Et nous prendrons les mesures nécessaires pour baisser encore notre consommation de 5% aux heures de pointe et 10% au global pour l’hiver. Nous ne voulons pas avoir de coupure pour tout le monde… Et, si nous avons 30% d’aide de l’Etat et un plafonnement européen à 180 euros le mégawattheure, nous devrions passer ce cap difficile. En sachant que ce n’est qu’un cap.

« Aucune collectivité ne pourra absorber le coût supplémentaire de ces hausses de tarifs » Réunis en assemblée générale à Briançon, le 21 septembre, les édiles de l’association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) ont demandé au gouvernement, en présence de Dominique Faure, secrétaire d’Etat chargée de la ruralité, « de prendre des mesures rapides afin de contenir l’augmentation du coût de l’énergie ». Les élus, qui avaient justement consacré leur réunion à l’autonomie énergétique des stations (dans une commune, Briançon, qui produit déjà son propre courant avec de l’hydroélectrique, du photovoltaïque et des micro-éoliennes), s’inquiètent à l’approche de l’hiver. Pour eux, leurs stations sont particulièrement exposées à la flambée des prix « compte-tenu de leur activité saisonnière hivernale et d’une consommation de l’électricité condensée sur une période où la consommation nationale est au plus haut ». C’est pourquoi, l’ANMSM demande « une décorrélation rapide des prix du gaz et de l’électricité” et « l’établissement d’un prix plafond acceptable pour le MWh ce qui permettrait de sécuriser les prochains mois ». En l’état, déclare-t-on encore à l’ANMSM, « aucune collectivité ne pourra absorber le coût supplémentaire de ces hausses de tarifs». Pour Jean-Luc Boch, maire de la Plagne et président de l’ANMSM, « les communes supports de stations de montagne vont mettre en place, à l’image des entreprises, des plans d’économie d’énergie visant à réduire d’au moins 10 à 15 % la facture énergétique». Il ajoute : « Les acteurs de la montagne, élus et professionnels, seront au rendez-vous de la saison d’hiver, du ski et des activités de neige », mais que “l’Etat doit s’engager à donner de la visibilité aux stations. »