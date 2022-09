INSERTION

Dans les années 1990, l’association Transfer IOD, basée à Bordeaux, fonde le courant de la médiation active à l’emploi. Son directeur général actuel, Olivier Foschia, explique en quoi consiste ce courant, formalisé dans la méthode "Interventions sur les offres et les demandes d’emploi (IOD)", qui a notamment inspiré l’élaboration du Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et l’exclusion de 2013.

En quoi consiste la médiation active à l’emploi ?

« Depuis que le chômage de masse existe en France, les programmes publics définis pour le combattre font souvent un pari juste – équiper le chômeur et lever les obstacles qui se dressent devant lui pour lui permettre de tirer son épingle du jeu sur le marché du travail. C’est une stratégie louable qui a l’inconvénient de passer sous silence ce qui se joue du côté de l’entreprise. La médiation active à l’emploi change le paradigme. Elle ne commence pas par écarter les problèmes du chômeur, mais privilégie la mise en emploi la plus rapide possible. La position en emploi permet aux personnes de résoudre plus aisément leurs problèmes professionnels et extra-professionnels, comme par exemple l’accès ou le maintien dans le logement. Ce qu’il faut donc viser en premier lieu, c’est la rencontre avec l’entreprise, ce qui est un défi. »

Comment relever le défi de la rencontre avec l’entreprise ?

« Quand on regarde les entreprises, on constate qu’elles sont, elles aussi, éloignées du marché du travail. Près de 70% des TPE et des PME, où travaille la moitié des salariés français, n’ont ni de responsable, ni de process Ressource humaines. Cela peut expliquer largement les difficultés de recrutement. Dans les offres d’emploi, on trouve beaucoup d’éléments sur le profil attendu, et peu de choses sur la nature du travail, la réalité des conditions d’exercice. Les entreprises ont des difficultés à donner à voir la réalité de leurs métiers. Du coup, les candidats ont du mal à s’y projeter, et peuvent même se censurer de candidater. De fait, les chefs d’entreprises sont aussi fragiles que les demandeurs d’emploi. La méthode IOD consiste à les amener à expliquer en quoi consiste le travail proposé, quelle est sa nature et son environnement. Ce qui a comme conséquence de réduire les exigences sélectives, d’investir la formation adaptée au poste. »

Que préconisez-vous pour les chefs d’entreprises qui ne parviennent pas à recruter ?

« Je préconise d’abord de supprimer le CV et la lettre de motivation. Il faut privilégier la rencontre avec le candidat sur le poste de travail. Cette rencontre permet de se projeter sur l’activité future, plus que sur le passé du candidat. Elle permet au chef d’entreprise de gagner du temps, et de réinvestir ce temps pour structurer une vraie logique d’accueil, mettre en musique la prise de fonction, avec un véritable soutien au nouvel arrivant. »

En quoi consiste l’accompagnement des personnes ?

« Il dépend des financements publics. Sur les allocataires du RSA, nous travaillons avec les départements, tels la Gironde, les Alpes-Maritimes, le Nord, la Seine-Saint-Denis. Il s’agit de publics avec de très faibles qualifications et une forte ancienneté au chômage. Mais nous collaborons également avec le ministère de l’Intérieur pour l’accompagnement des primo-arrivants, ou avec certaines régions, comme Auvergne-Rhône-Alpes, pour les jeunes décrocheurs. Quand une personne est orientée, nous la rencontrons physiquement dans les 15 jours. On vérifie qu’elle vient à nous avec comme objectif, l’emploi. Si nous avons cet objectif commun, il n’y a pas d’élaboration de projet professionnel. Nous sommes dans la logique de la proposition. On présente l’offre, on décrit l’activité, les conditions d’exercice. »

Est-ce que vous accompagnez les personnes après leur embauche ?

« Oui, tout à fait. Là aussi, cet accompagnement s’adresse d’abord à l’entreprise. La période d’essai est souvent une mise à l’épreuve. Or, notre philosophie est d’investir ce temps comme un temps de soutien, de montée en compétences. On va aider l’entreprise à animer des points réguliers avec le nouvel arrivant, à les structurer, à reconnaître tout ce qui se passe bien, avant d’aborder les difficultés. »