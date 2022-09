Les petites communes touristiques peuvent-elles comptabiliser les chalets ou « mobil-homes » fixes dans la « population DGF » ?

Fiscalité

Publié le 23/09/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

Réponse du ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : La parlementaire a attiré l’attention du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la prise en compte de la population en résidence secondaire dans les campings, pour le calcul de la dotation générale de fonctionnement des communes (DGF).

L’enquête annuelle de recensement, pilotée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et réalisée par les communes, prend bien en compte les personnes résidant dans des habitations légères de loisirs dans les campings.

Pour être aussi précis que possible, le dispositif de collecte s’appuie notamment sur un document écrit distribué aux acteurs concernés. L’Insee fournit ainsi aux communes une fiche détaillée que l’agent recenseur est chargé de distribuer aux responsables de camping. La version la plus récente de la fiche, relative à l’enquête annuelle de recensement de 2023 est jointe.

Ce document a été conçu il y a 3 ou 4 ans, en associant la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA), afin de s’assurer que le vocabulaire et la description des catégories d’hébergement étaient bien compréhensibles par les professionnels du secteur. Les grandes lignes sont :

les personnes habitant en permanence dans un camping (gérant, gardien, éventuellement client vivant à demeure dans un mobil-home…) sont recensées en tant que « résidence principale » et sont donc comptabilisées dans la population municipale de la commune ;

les habitations légères de loisirs (chalets, bungalows, mobil homes…) sont recensées comme des résidences secondaires à deux conditions : elles doivent être accessibles toute l’année, ce qui suppose que le camping doit être ouvert à l’année (modulo la période de congé du gérant) ; elles ne doivent pas pouvoir être déplacées d’un camping à un autre, ce qui implique que les moyens de mobilité des mobil-homes doivent avoir été ôtés.



Les agents recenseurs reçoivent ces consignes lors de leur formation par l’Insee. La collecte proprement dite relève ensuite de la responsabilité des communes : lorsqu’un camping est situé sur leur territoire, il leur revient de vérifier que ces consignes sont bien appliquées.

Au titre du recensement, les habitations légères de loisirs sont des résidences secondaires comme les autres. Elles sont donc comptabilisées dans le nombre de résidences secondaires publié par l’Insee et utilisé par la direction générale des collectivités locales (DGCL) pour le calcul de la DGF.