« La crise du travail social, c’est une crise de sens, de reconnaissance et de confiance »

Travail social

Publié le 23/09/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Pierre Stecker, ex-directeur enfance et famille du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, administrateur de l’association nationale des directeurs de l’action sociale et santé (andass), et chargé depuis juin dernier d’une mission de préfiguration du groupement d’intérêt public France Enfance Protégée, apporte son éclairage sur la crise du travail social, en perte d’attractivité, en particulier dans la protection de l’enfance, et évoque des pistes de sortie de crise.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comment expliquer la crise du travail social ?

C’est d’abord une crise de sens qui frappe tous les métiers de la relation à l’autre, du “care”. Nous avons besoin de politiques publiques, nationales et départementales, élaborées en associant les professionnels de terrain. Mais c’est aussi un enjeu plus large : la place accordée à ces métiers dans notre société. Cette question se pose moins dans la protection de l’enfance parce que tout le monde adhère à l’idée que la société doit être bienveillante à l’égard des enfants et qu’ils sont prioritaires. Voilà pourquoi aucun professionnel ne se pose de questions sur le sens de son engagement. Mais cet idéal est blessé, empêché, par le manque de moyens, le manque de solutions, alors que les différents publics qu’accompagnent les travailleurs sociaux, en particulier les enfants, sont dans des situations difficiles.

Les bas salaires, n’est-ce pas un problème majeur ?

En effet, c’est aussi une crise de reconnaissance, au niveau national et des départements. La reconnaissance passe par une revalorisation des salaires des travailleurs sociaux. Il a été décidé de les augmenter de 183 euros nets, et les départements mettent en œuvre cette hausse, dont certains vont plus loin, à l’instar de la Seine-Saint-Denis. La progression du point d’indice de 3,5 % pour les fonctionnaires est également un point positif. Mais dans un contexte d’inflation à 6 % environ, ces gestes forts se trouvent malheureusement dilués ! Dans le secteur de la protection de l’enfance, le groupement d’intérêt public France Enfance Protégée pourrait prendre part à une politique de reconnaissance des métiers, des compétences, en développant les échanges de pratiques entre professionnels, la production d’outils, de ressources…

Enfin, la reconnaissance peut venir du management, par le soutien apporté aux équipes, en leur donnant la possibilité de se former, de s’engager dans l’analyse de leurs pratiques, ou encore par les déroulements de carrière offerts. C’est essentiel. Les syndicats se plaignent des conditions de travail, parfois du management. Les professionnels ont besoin d’organisations soutenantes face à des situations compliquées.

Est-ce au point que l’image des métiers du travail social s’est dégradée ?

On peut parler d’une crise de confiance dans l’encadrement, l’institution, et les réponses qu’ils peuvent apporter. J’y ai été moi-même confronté. Par exemple, un enfant est suivi par la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH), mais il n’y a pas de place en institut médico-éducatif, ce qui empêche de traiter les problèmes qui relèvent du handicap. Cela entraîne une perte de confiance dans l’institution, la capacité à agir du professionnel, en le renvoyant à une forme d’impuissance. Les élus locaux ont un rôle à jouer sur ce point crucial : ils sont là pour donner confiance dans l’institution. Une autre manière d’agir, c’est de renforcer la prévention : accompagner les familles en matière de logement, d’accès aux droits, de ressources financières, etc., c’est mobiliser des réponses qui peuvent éviter ou améliorer l’intervention en protection de l’enfance. Enfin, il faudrait aussi faire la promotion des métiers du travail social, améliorer l’accès aux formations, à l’apprentissage…