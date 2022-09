Sapeurs-pompiers volontaires : actes de soins d’urgence, indemnité horaire de base et prestation de fidélisation et de reconnaissance

Sécurité civile

Publié le 22/09/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels RH, TO parus au JO

Un premier arrêté du 19 août précise que la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux actes de soins d’urgence relevant de leur compétence, prévus aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-1 du code de la santé publique, est délivrée conformément aux référentiels nationaux d’activités et de compétences et d’évaluation d’équipier de sapeur-pompiers professionnels et volontaires.

Un deuxième arrêté du même jour fixe le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires comme suit :

Grades Indemnité horaire Officiers 12,58 € Sous-officiers 10,13 € Caporaux 8,97 € Sapeurs 8,36 €

Un troisième arrêté fixe comme suit, pour l’année 2022, le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires :

Au moins 15 années de service 411,60 € Au moins 20 années de service 512,48 € Au moins 25 années de service 1 024,95 € Au moins 30 années de service 1 537,43 € Au moins 35 années de service 2 049,90 €

A compter du 1er janvier 2023, le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est fixé comme suit :

Au moins 15 années de service 512,50 € Au moins 20 années de service 1 024,95 € Au moins 25 années de service 2 049,90 € Au moins 30 années de service 2 690,50 € Au moins 35 années de service 3 074,85 €