L’Agence Parisienne du Climat veut accélérer la rénovation des copropriétés

L’Agence Parisienne du Climat, qui fête ses dix ans, évoque ses priorités d’actions. Si la lutte contre la précarité énergétique et l’adaptation au changement climatique sont d’actualité, la rénovation énergétique des copropriétés doit également être massifiée.

Créée en janvier 2011 par la ville de Paris avec le soutien de l’Ademe Ile-de-France, l’Agence parisienne du climat (APC) a été conçue à l’origine pour mettre en oeuvre son premier Plan climat adopté en 2007. Elle a ensuite participé à l’élaboration du plan Climat Air Energie lancé en 2018 et elle contribuera à sa révision prévue en 2024. Mais depuis dix ans, cette structure associative de 35 salariés et de 90 membres a également développé une expertise sur le bâti, l’énergie et l’adaptation au changement climatique qu’elle applique à la ville de Paris, sur le territoire métropolitain et ...