[Haute-Savoie Habitat 300 agents • 20 000 logements gérés] Malgré ses 93 ans, Haute-Savoie Habitat se veut à la pointe d’un mouvement qui fait exploser les cadres d’organisation, celui de « l’entreprise libérée ». Son initiative était présentée au colloque consacré au management de l’Association des DRH de grandes collectivités, en juin.

En 2012, après avoir ren­contré le théoricien de ce concept – Isaac Getz, professeur à l’ESCP Business School –, le directeur de cet OPH , ­Pierre-Yves Antras, a décidé « d’améliorer le bonheur au travail » en renforçant la confiance. Puis, faute d’y parvenir, il a enclenché la première étape de cette « libération », consistant à « ouvrir le corps » de l’établissement. Il a ainsi donné aux agents la liberté de choisir leur lieu de travail, ses moyens (l’un d’eux a demandé un tapis de marche devant son bureau, d’autres prennent des pauses dans le dojo créé au siège) et… ses jours et horaires.

« Cela a été l’élément le plus marquant pour les collaborateurs, assure le directeur. Mais cela ne veut pas dire faire n’importe quoi : l’agent doit comprendre qu’il a 34,52 heures par semaine à faire et que son service a des exigences, comme ouvrir de 8 heures à 18 heures pour l’accueil de la clientèle. »

« Au déclenchement de la crise du Covid-19, cette souplesse et les outils de visio­conférence déjà en place ont permis la continuité des missions, se félicite le directeur, y compris celle des commissions d’attribution » de logements. Depuis 2018, il a engagé l’organisme un cran plus loin, avec « l’ouverture des cœurs ». Cette libération de la parole est passée par la création, au côté du comité de direction, d’un « labo » de réflexion intégrant des agents ou des groupes de travail où d’autres s’expriment par exemple sur les impacts de nouvelles lois.

Chacun est aussi incité à « exprimer ce qui lui pèse ». Une révolution culturelle pour les 40 managers, à qui le directeur a donc proposé une retraite devant les conduire à accepter ces paroles avec bienveillance et à « libérer » la leur. Parmi eux, 38 ont accepté. « Ils rapportent que cela a changé leur management, mais aussi leur vie », assure Pierre-Yves Antras.

Il admet cependant que tous les agents n’intègrent pas ces révolutions au même rythme.

En 2019, dans un guide pour la « libération » des administrations, la direction inter­ministérielle de la transformation publique présentait l’expérience de cet OPH comme une bonne pratique, mais en notant : « La responsabilisation des salariés peut parfois augmenter le stress au travail pour ceux qui ont du mal à s’y adapter. » Ces situations de souffrance ou de difficulté à vivre un changement ou à s’organiser, par exemple, sont confiées à Vola Potinet, « coach des cœurs et de la libération ».

Issue de la direction financière d’une filiale de l’OPH, celle-ci a été recrutée à ce ­nouveau poste pour ses savoir-être, avant de passer la certification de coach professionnelle. « Au début, je devais accompagner les managers dans ces évolutions, explique-t-elle, mais rapidement, d’autres ont demandé aussi mon aide. Aujourd’hui, j’en suis à 700 rencontres. »

Un rôle au service de l’établissement, précise-t-elle : « Je respecte la neutralité et la confidentialité, mais quand certains points peuvent toucher la structure, je les fais remonter, après accord de la personne. » Pour Pierre-Yves Antras, en effet, la « libération » doit respecter « une logique gagnant-gagnant ».

« Nous attirons de nouveaux profils »

« Le rôle de mon équipe a changé : le contrôle est moins présent, y compris pour les moyens généraux, puisque certains achats sont maintenant faits par les collaborateurs.

Ma mission est cependant de rappeler que tout n’est pas possible non plus. Nous avons par ailleurs à faire progresser les managers, comme des jardiniers font pousser des plantes. Il nous faut aussi recruter des personnes capables de s’adapter à notre fonctionnement.

Nous attirons d’ailleurs de nouveaux profils, intéressés aussi par nos engagements écologiques et sociaux. Enfin, avec les représentants du personnel, nous sommes plus dans la coconstruction, notamment parce que certains débats ont disparu : si un manager envoie un mail à 22 heures, on sait que c’est simplement parce qu’il a choisi de travailler à cette heure-là. »