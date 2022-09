À Dijon, les enfants prennent la main sur leur alimentation

Restauration scolaire

Publié le 29/09/2022 • Par Alexandra Caccivio • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Innovations et Territoires

La notation des repas par les élèves, analysée par l’Inrae, permet d’améliorer l’éducation au goût pour tendre vers une alimentation plus durable.

Chiffres-clés Coût : 350 000 €, financés par le Programme d’investissements d’avenir.

Depuis mai 2021, 46 bornes ont été installées dans l’ensemble des cantines de Dijon, où déjeunent, chaque jour, 4.000 enfants scolarisés en ­primaire. Semblables à celles que l’on trouve dans les aéroports, elles leur permettent de noter leur degré de satisfaction, grâce à cinq émojis, du rouge au vert. « Chaque jour, 1.800 enfants votent », se félicite ­Franck ­Lehenoff, adjoint au maire, chargé de l’éducation et de la restauration scolaire.

Les appréciations, traduites en notes de 1 à 5, remontent aux équipes de la cuisine centrale et aux scientifiques de l’ Inrae . Le dispositif s’inscrit dans un projet de recherche, avec pour objectif d’identifier les leviers d’action, auprès des enfants, pour une alimentation plus durable.

« C’est l’une des 25 actions, financées par le Programme d’inves­tissements d’avenir au titre des territoires d’innovation », qui vise à faire de la métropole « un ­territoire démonstrateur pour la transition alimentaire », précise ­Philippe ­Lemanceau, vice-­président à la métropole (23 communes, 253 900 hab.), chargé de la transition alimentaire.

Plats végétariens appréciés

Plus d’un an après leur mise en place, les bornes ont fourni aux chercheurs une manne d’informations, qu’ils ont commencé à analyser. « Les plats sont globalement bien appréciés, avec une note de 3,8 sur 5 en moyenne, indique ­Sophie ­Nicklaus, directrice de recherche à ­l’Inrae (1). Les jours où les frites ou les pommes noisettes sont au menu, la note bénéficie d’un bonus, systématique, quel que soit ­l’accompagnement. »

Cependant, « on observe que les menus végétariens », dont l’empreinte carbone est deux fois plus faible qu’un menu carné, « obtiennent une note supérieure à la moyenne », soit 3,9. « Ce résultat est intéressant, commente ­Franck ­Lehenoff, car, en prenant l’avis des enfants, on ne reste pas dans les a priori des adultes. » C’est d’autant plus intéressant que le menu végétarien est devenu, auprès du grand public, un sujet ­clivant alors même qu’il est « l’une des pistes pour réduire notre impact carbone », ajoute ­Sophie ­Nicklaus.

Les données recueillies dans le cadre du projet, baptisé « Chouette cantine » (2), ont permis de repérer les plats les moins appréciés. Ainsi, les agents ont pu travailler sur les recettes pour améliorer la note.

Savez-vous planter des choux ?

L’Inrae, lui, s’est appuyé sur une association, Eveil’O’Goût, pour travailler – dans deux écoles pilotes – sur ces légumes mal aimés, incontour­nables lorsque l’on veut respecter la saisonnalité des produits. Un premier atelier a été mis en place sur le chou – parmi les plus mal notés en début d’année – pour que les enfants l’apprivoisent.

« Une chasse au trésor a été organisée afin qu’ils apprennent à ­reconnaître les différents choux, relate ­Franck ­Lehenoff. Une affiche a été créée pour faire travailler leur imaginaire et rendre le légume sympathique. » Résultat : « Les enfants de l’école Joséphine-­Baker ont souhaité, avec les animateurs, planter des choux. »

Le travail sur l’éducation au goût s’est poursuivi avec les légumineuses. Aura-t-il une traduction dans les notes attribuées ? Pour en vérifier l’impact, les chercheurs compareront les évolutions à celles des deux écoles témoins, dans lesquelles aucune action de médiation n’a été conduite.

Dès la rentrée, néanmoins, « sur la base des enseignements que nous avons tirés, nous déployons ces actions auprès des animateurs dans les autres écoles », indique Sophie Nicklaus. Avec Eveil’O’Goût, les chercheurs ont conçu quatre modules de formation. Le but à terme consiste à ce que les équipes, sur le terrain, imaginent des actions d’éducation à l’alimentation adaptées à leurs observations.