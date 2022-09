[Entretien] Aménagement

Publié le 30/09/2022

Didier Moret, responsable « observatoire et veille économique » de la chambre de commerce et d’industrie de Troyes et de l’Aube, présente Modulzone, un programme d’aménagement spécifiquement adapté aux territoires ruraux.

Chiffres-clés 180 000 € sont approximativement à prévoir pour le prix d’achat de quatre modules par la CCI.

20 000 € représentent le montant annuel de la contrepartie financière versée, pendant dix ans, à la CCI par la communauté de communes.

6 000 m2 constituent l’emprise de la Modulzone à Magnant, sur une zone d’activités de 12 hectares.

En quoi consiste le concept de Modulzone ?

C’est une solution d’aménagement de zones d’activités, principalement en zone rurale, mais qui peut aussi convenir en milieu urbain. La première Modulzone verra le jour courant 2023 à Magnant (160 hab., Aube), à la sortie de l’autoroute A5. Un projet mené en partenariat avec un opérateur privé – la Société de développement rural – et avec la communauté de communes du ­Barséquanais en ­Champagne (53 communes, 18 800 hab.), qui a vocation à être dupliqué dans toute la France.

Il s’agit de bâtiments modulaires avec parkings, espaces verts et réseau routier. Ce sont des structures légères assemblées en usine, livrées tout équipées et installées en quelques jours, intégrées au paysage et à ­l’architecture locale. On ne monte pas des cabanes de chantier ! A Magnant, qui fait office de site proto­type, nous avons fait le choix de n’équiper qu’une petite partie de la future zone d’activités avec quatre modules de 30 mètres carrés. Mais ceux-ci pourraient tout aussi bien en faire 100 ou avoir un étage et être au nombre de huit ou de douze. C’est une alternative aux conteneurs maritimes, dont le coût a été multiplié par quatre et qui sont moins pratiques à aménager.

Quels sont les avantages de ces microzones et à qui sont-elles destinées ?

Nous nous adressons en priorité aux porteurs de projet qui n’ont pas besoin de beaucoup d’espace. Dans un module, on peut aménager des bureaux, un atelier de fabrication ou un laboratoire agricole par exemple. En ce sens, la Modulzone est conçue comme une sorte d’incubateur destiné à booster l’économie locale et à développer le territoire. Les modules peuvent aussi abriter des espaces de coworking ou de télétravail, répondant en cela à l’aspiration de nombreux entrepreneurs à chercher une meilleure qualité de vie à la campagne.

L’intérêt majeur du concept est de ne pas figer le foncier, puisque les modules peuvent être déplacés facilement, et de respecter le sol, car ne nécessitant pas de fondations mais simplement des plots en béton sur lesquels on vient poser les bâtiments.

Quels liens avez-vous tissés avec l’ EPCI partenaire ?