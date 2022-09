Assistants familiaux : les nouvelles générations bousculent la profession

SOCIAL

Premier mode d’hébergement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, l’accueil familial est assuré par des personnes plus diplômées et expérimentées, mais aussi plus difficiles à fidéliser dans la profession.

Chiffres-clés 3 600 : Il y aurait 3600 assistants familiaux hommes sur les 40 000 en France à ce jour.

Depuis sept ans, en Vendée, Bruno Roy est assistant familial. Il accueille chez lui des enfants confiés par l’aide sociale à l’enfance, sur décision du juge. Ancien cadre et dirigeant d’entreprise, il a, sur le tard, adopté ce métier que sa femme, une ex-infirmière, pratiquait depuis plusieurs années, tout en s’occupant de leurs trois filles. « Être famille d’accueil, c’est avant tout un projet collectif, il faut que toute la famille adhère, et j’étais déjà investi », raconte celui qui est aussi devenu secrétaire général de la confédération associative syndicale des assistants maternels, assistants et accueils familiaux (Casamaaf).

Un parcours typique des nouvelles générations d’assistants familiaux, plus masculins, plus diplômés, et dotés d’expériences professionnelles plus diverses et qualifiées. Une évolution majeure pour la protection de l’enfance. Avec 76 000 enfants pris en charge fin 2019, l’accueil familial est en effet le premier mode d’hébergement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).

De plus en plus diplômés…

Les hommes représenteraient aujourd’hui environ 9 % des 40 000 assistants familiaux, au lieu de 2 % du total en 2010, d’après Nathalie Chapon, sociologue à l’université d’Aix-Marseille, qui a mené une enquête pendant le premier confinement du printemps 2020 à laquelle près de 6 400 assistants familiaux ont répondu. (1).

Surtout, leur niveau d’études a beaucoup progressé. La majorité a le baccalauréat et jusqu’à bac + 3 (licence), « alors qu’il y a encore vingt ans, ils avaient massivement le certificat d’études, le CAP ou le BEP, voire n’avaient aucun diplôme », observe la chercheuse.

Ce profil est en réalité celui des nouvelles générations, entrées dans le métier plus récemment. Selon la même enquête, près de 38 % des nouveaux venus ont au moins un bac+3, et les 35-44 ans sont les plus nombreux à avoir ce niveau licence (plus de 40 %). Le métier d’assistant familial étant très majoritairement pratiqué à partir de 45 ans, la part de ceux qui ont au moins un niveau licence est moindre au-delà de cet âge, mais reste significative : 30 % des 45-54 ans et 21 % des 55 ans et plus. Et, parmi ces professionnels plus âgés, environ un quart a le bac.

De quoi combattre les clichés sur les assistantes familiales, femmes au foyer non diplômées, sans qualification professionnelle, mères de famille dévouées à l’éducation des enfants qui leur sont confiés, comme le souligne Nathalie Chapon. Ce que celle-ci qualifie de « révolution silencieuse » a un impact majeur sur l’exercice de la profession.

Ainsi, parmi les candidats à un agrément de famille d’accueil, si les femmes restent très majoritaires, dont une partie diplômée d’un CAP petite enfance, un certain nombre « demande à exercer une double activité », relève le docteur Bénédicte Caucat, directrice des services de la protection maternelle et infantile (PMI) de Dordogne et vice-présidente du syndicat national des médecins de PMI, selon laquelle « ce n’est pas un frein à l’agrément ». Il s’agit pour ces candidats de conserver l’activité dans laquelle ils sont déjà engagés, par exemple dans « la restauration » ou « une boutique de tatouage ». Mais ce n’est pas sans difficultés, car il arrive que « la deuxième activité déborde », déplore la directrice.

… mais une fidélisation plus ardue

Autre conséquence majeure : il est plus difficile de fidéliser ces nouvelles générations, au moment même où le vieillissement des assistants familiaux entraîne de nombreux départs à la retraite. Les plus diplômés sont en effet les plus prompts à quitter la fonction de famille d’accueil quand les conditions de prise en charge des enfants ne leur conviennent plus.

Près de 40 % des assistants familiaux qui souhaitaient arrêter la profession à la suite du premier confinement, avaient au moins un bac+3, contre 9 % des sans diplôme (2,5 % des non diplômés, 6,7 % de ceux qui ont un certificat d’études ou le brevet des collèges), selon l’enquête sociologique déjà citée. A l’inverse, les plus nombreux (34,7 %) à se sentir « encore plus utiles » et toujours décidés à exercer leur métier avaient un CAP ou un BEP.

« Les nouveaux restent moins longtemps dans le métier, il y a plus de turn-over », remarque de son côté Annick Moine, présidente de la fédération nationale des assistants familiaux (FNAF), elle-même ancienne aide-soignante décidée à ne plus assumer la fonction de famille d’accueil. Elle évoque la multiplication des contentieux avec les employeurs, en grande majorité des conseils départementaux, tandis que Bruno Roy s’inquiète de « la maltraitance institutionnelle ». Plus indépendantes, plus exigeantes et revendicatives, les nouvelles générations pourraient continuer à bousculer le statut très particulier d’assistant familial dans la protection de l’enfance, que la loi Taquet a déjà fait évoluer.