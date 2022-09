Quelle gouvernance locale du logement mettre en œuvre après la loi « 3DS »

Replay - Forum Habitat, Climat et Territoires

Par Delphine Gerbeau • dans : France

Comment se construisent les politiques locales de l’habitat ? Qui détient réellement le pouvoir sur l’implantation des constructions de logements, qui pèsent lourd dans les trajectoires de transition écologique des collectivités ? Une table ronde, réunissant experts et élus, s’est penchée sur ces questions, à l’occasion du premier Forum Habitat, Climat et Territoires.

Les politiques de l’habitat aujourd’hui sont à mi-chemin de la décentralisation, avec un Etat qui fixe le cadre national, et des intercommunalités qui interviennent au niveau local au travers des programmes locaux de l’habitat et des délégations des aides à la pierre, mais sans grand pouvoir.

Est-ce que ce cadre est satisfaisant, est-ce qu’il permet de répondre aux besoins des habitants ?

Que va changer la création de cette autorité organisatrice de l’habitat ?

Jean-Claude Driant, Géographe et professeur à l’École d’urbanisme de Paris, Odile Vignal, Vice-présidente de Clermont Auvergne Métropole en charge de l’habitat et du logement, Stéphane Pfeiffer, Adjoint au maire de Bordeaux chargé du service publics du logement et de l’habitat et Denis Caraire, Président de l’Office professionnelle de qualification des urbanistes (OPQU), ont répondu, entre autres, à ces questions, lors du premier Forum Habitat, Climat et Territoires.

