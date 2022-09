Taille patron

[EDITORIAL] Disparition d'un grand patron

Publié le 23/09/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Ancien capitaine d'industrie du Nord, Bruno Bonduelle est décédé vendredi 16 septembre. En dehors de ses fonctions managériales, ce visionnaire s'était beaucoup investi dans la région de Lille, en bonne intelligence avec une autre figure locale, le socialiste Pierre Mauroy.

Avec sa haute stature, il était connu comme le loup blanc dans le Nord. Héritier d’une longue lignée de capitaines d’industrie, ­Bruno ­Bonduelle ne dirigeait pas seulement le géant des boîtes de conserve qui porte son nom. Le patron disparu le 17 septembre était aussi une figure de la chambre de commerce et d’industrie et des instances économiques de la métropole européenne de Lille. A l’instar des représentants de la famille ­Mulliez, propriétaires d’­Auchan, il incarnait un genre de décideurs soucieux de responsabilité territoriale des entreprises.

Patriotisme économique

Cela ne faisait pas de lui un philanthrope, encore moins un ami des centrales syndicales, mais sa bonne entente avec le chef du socialisme local, ­Pierre ­Mauroy, mettait de l’huile dans les rouages. Tout ce petit monde portait son patriotisme de clocher en bandoulière.

Un attachement à ces terres meurtries par les guerres et la désindustrialisation qui s’est récemment traduit au moment de nommer le stade de Lille, contre monnaie sonnante et trébuchante. Contrairement à ­Bordeaux, Lille ou Nice, l’Arena des ­Flandres ne porte pas le patronyme d’une société sans lien avec son environnement. C’est un mastodonte de la grande distribution issu du cru, ­Decathlon, propriété de la famille ­Mulliez déjà nommée, qui a emporté le morceau. Ici, les patrons sont des « Somewhere », des gens nés quelque part, selon la classification introduite par l’essayiste britannique ­David ­Goodhart.

Lien fiscal

Ils ne ressemblent pas à ces « Anywhere », ces pures créatures du village global qui déménagent leurs lignes de production en catimini, comme a pu le raconter ­François ­Ruffin (LFI) dans sa terre d’élection, la ­Somme. A leur manière, ils produisent du consensus, comme le font de façon plus nette les patrons de l’Ouest avec les PME, les syndicats. Un tissu économique dont les élus sont les gardiens. Cette relation vertueuse ne fonctionne, cependant, que si elle est assise sur un lien fiscal. A ce titre, la disparition programmée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pourrait bien être ­dévastatrice pour le développement économique local…