Prévention : un escape game sur le sommeil des seniors

Santé

Publié le 28/09/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Des structures de prévention de Nouvelle-Aquitaine ont mis au point un escape game mobile destiné à sensibiliser les plus de 55 ans aux facteurs qui influent positivement et négativement sur leur sommeil. Il "tourne" depuis juin dans des salles municipales de la région.

Un escape game sur le sommeil se déploie depuis cet été en Nouvelle Aquitaine sous l’égide de Cap Senior, une structure qui coordonne trois associations santé éducation et prévention sur les territoires (Asept). Ce jeu interactif grandeur nature vise les personnes de plus de 55 ans, les plus exposées à des changements affectant le sommeil.

« Ce n’est pas un escape game classique dans une pièce avec un décor, car il est mobile et peut être installé n’importe où tant que la salle est assez grande », explique Valérie Cazeneuve, chargée de développement à l’Asept sud Aquitaine. Mais des jeux de lumière, une bande son et des kakémonos créent une ambiance un peu mystérieuses. Ils donnent également des indices utiles à la résolution des énigmes. Lors d’une séance, deux groupes de six personnes se réunissent chacun autour d’une table sur laquelle est posé un sac à dos.

Enigmes et cadenas

Les différentes poches du sac à dos sont fermées par des cadenas qui ne peuvent être ouverts que si la solution de l’énigme correspondante est trouvée. Un carnet de bord guide les participants tout au long du jeu mais un animateur passe d’un groupe à l’autre durant la séance pour soutenir la dynamique du jeu pendant 45 minutes environ.

« Les énigmes sont en rapport avec le sommeil pour faire passer des messages de prévention, poursuit Valérie Cazeneuve. Au début, par exemple, il faut trouver le personnage-clé et, par ce biais, les participants découvrent les différents types de dormeurs. D’autres énigmes portent sur les habitudes de vie qui peuvent avoir un impact sur la qualité du sommeil. » Il peut s’agir des comportements comme l’alimentation, l’activité physique dans la journée, les relations sociales ou le fait de regarder la télévision le soir. Les énigmes portent aussi sur l’environnement de la pièce où on dort : température, lumière…

« Le message clé, c’est qu’avec l’âge, le sommeil change, c’est normal et il faut comprendre les modifications et les habitudes de vie à mettre en place » pour avoir un sommeil de qualité, poursuit la chargée de développement.

Messages de prévention

« Nous avons beaucoup de demandes sur ce thème mais nous ne proposons pas d’atelier spécifique », remarque-t-elle Valérie Cazeneuve. Le groupe de travail qui réunit Cap senior, ses financeurs (la Mutuelle sociale agricole et la Carsat) et les Asept ont donc imaginé de proposer un escape game, plus ludique qu’un atelier ordinaire et davantage susceptible de toucher un public plus large, ajoute-t-elle.

Cap senior a formé des animateurs sur les différents territoires. « Avant de démarrer le jeu, ils animent un temps d’accueil, indique Valérie Cazeneuve. Ils expliquent aux participants le principe de l’escape game et comment le jeu va se dérouler. À la fin, pendant un temps de débriefing, ils reprennent les énigmes et les messages de prévention. » Les séances se tiennent habituellement dans des salles municipales à raison d’une le matin et une l’après-midi.