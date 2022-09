« Il y a un vrai travail de liaison à mener sur le terrain entre élus locaux et les professionnels de santé »

Santé publique

Publié le 21/09/2022

Claude Leicher, président de la Fédération des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), estime que les CPTS ont tout à gagner à développer leurs relations avec les élus locaux. Il développe ses arguments en amont des journées nationales de la fédération qui se tiennent jusqu'au 23 septembre à Nantes.

Emmanuel Macron avait fixé l’objectif en 2018 de 1000 CPTS fin 2022. Où en est-on aujourd’hui ?

Il y a eu un palier entre novembre 2019 et juillet 2021 mais depuis cette date, la courbe des créations de CPTS suit une pente ascendante beaucoup plus forte. La crise sanitaire a ralenti les créations des communautés mais elle a démontré leur intérêt. Début août 2022, on dénombrait ainsi 733 projets ou créations de CPTS, et 306 CPTS qui ont signé l’accord conventionnel interprofessionnel, l’ACI. En septembre 2019 il n’y en avait qu’une…

Le ministre de la santé nous a demandé récemment si les 733 seraient en ordre de marche et quelle population serait couverte. Une CPTS couvre en moyenne 81 000 habitants. Si on étend ce chiffre aux 733 communautés, on ...