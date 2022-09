Coût de l’énergie : la grande inquiétude des bailleurs sociaux

Energie

Publié le 21/09/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

La Fédération des offices publics de l'habitat tire la sonnette d'alarme, alors que nombre de ses membres éprouvent les plus grandes difficultés à renouveler leurs contrats de fourniture énergétique. Leurs locataires vont devoir faire face à de lourdes hausses de charges.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 70% du parc de logement social est en chauffage collectif, 30% en individuel

Le 14 septembre, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé la poursuite du bouclier tarifaire sur l’énergie pour 2023, avec une hausse limitées à 15% pour le gaz applicable à tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes. Quelques jours plus tard, le ministre du logement Olivier Klein affirmait qu’il travaillait à ce que les logements collectifs sociaux chauffés à l’électricité bénéficient aussi du bouclier tarifaire – environ 2% du parc dépend du chauffage électrique. Par ailleurs le bouclier tarifaire ne s’applique pas pour la fourniture d’énergie pour les parties communes des immeubles.

Que faire devant l’envolée des prix du gaz et de l’électricité ...