Val d’Europe part en guerre contre les meublés touristiques

Aménagement

21/09/2022 • Pascale Tessier

Entre loger salariés ou touristes, Val d’Europe Agglomération a choisi ! Inédit en France, le nouveau dispositif adopté par la collectivité vise à réduire drastiquement le nombre et la durée d’usage des meublés touristiques. L’objectif est de permettre aux salariés du territoire de louer plus près et moins cher.

Construire des logements pour accompagner le développement économique est un objectif que les collectivités ne peuvent atteindre si les investisseurs privilégient la location touristique au détriment du bail à long terme.

Face à l’impossibilité de loger les salariés alors que l’opération d’intérêt national (OIN) la contraint à un planning de construction scrupuleusement respecté, Val d’Europe Agglomération (44000 hab., Seine-et-Marne) a pris une décision inédite qui va considérablement restreindre la location saisonnière en limitant sa durée d’usage tout autant que le nombre d’autorisations délivrées.

Précision utile pour éviter toute confusion entre deux types de locations de courte durée : la décision prise ici ne concerne que les résidences secondaires, et non pas les principales que les propriétaires sont autorisés -après déclaration préalable- à louer 120 jours par an, maximum. Le nouveau dispositif contraint -voté le 7 juillet à l’unanimité par les conseillers communautaires- intéresse déjà d’autres villes touristiques (Ouest et Sud-Ouest de la France, notamment) dont les habitants peinent à se loger.

Une dynamique fragile

« Nous sommes une agglo bâtisseuse, dynamique avec un essor croissant en terme de population et de rayonnement », résume Philippe Descrouet, président de cette collectivité « première destination touristique et commerciale d’Europe avec 42 millions de visiteurs annuels et 6 % du tourisme national. » Située en grande partie sur l’OIN, le territoire « a vocation à accueillir une population nouvelle, avec un objectif de mixité sociale, et à produire des logements dans le cadre des phases de développement de Disneyland. ». C’est le projet Eurodisney en France, pour lequel l’État, les partenaire -dont les collectivités- et les sociétés Disney en France ont signé une charte, il y a 35 ans.

Mais l’équilibre entre emplois et logements ne peut se faire que si les objectifs poursuivis sont atteints. Or, le développement très fort du meublé de tourisme, que connaissent l’Europe et la France, n’épargne pas Val d’Europe, dont le président enregistre une dégradation depuis 2014. « Quand ce développement est trop fort sur un territoire, les effets sont négatifs », assure Philippe Descrouet.

Spéculation immobilière

C’est précisément ce qui se passe à Val d’Europe, où les appartements et maisons à louer se révèlent sans cesse insuffisants, puisque leurs acquéreurs préfèrent les proposer pour de courtes durées, beaucoup plus lucratives (250€ la nuit, pour certains) qu’une location simple : 25 % des appartements français loués sur des plateformes touristiques sont situés dans l’agglomération seine-et-marnaise, selon la collectivités. « Dans certaines résidences, la totalité des appartements trouve propriétaire en 15 jours seulement et 60 % d’entre eux deviendront des meublés touristiques, au détriment de familles » affirme le président.

« La qualité de vie des habitants et des quartiers en pâtit. Dans certaines résidences de Val d’Europe, un va-et-vient incessant de valises, du vacarme nocturne et des passages d’aspirateur aussi bruyants que matinaux nuisent à la sérénité des habitants, et ne permettent pas de tisser du lien avec des voisins qui changent tous les deux ou trois jours. Certains habitants n’ont tout simplement pas de voisins ! De plus, la pénurie de toit persiste pour les salariés des entreprises du territoire » décrit l’élu. Contraints d’habiter « loin ou de louer très cher », selon Philippe Descrouet, ils subissent, à la fois, la rareté de l’offre et l’envolée des prix. « Il y a des milliers de demandes de logement non satisfaites. Malgré les nouvelles constructions, nous ne parvenons pas à un meilleur équilibre social, économique et humain, car il n’y a pas assez de logements accessibles », déplore le président de l’EPCI. De ce fait, « les effets fragilisent le modèle de développement du territoire, à court et moyen termes. »

Durée d’usage et nombre de meublés déterminés

Différents mécanismes, instaurés ou complétés encadrent déjà la location touristique. Exemple avec les règlements de copropriétés neuves qui interdisent tout bonnement la mise en location sur plateformes type Airbnb. Mais force est de constater que c’est insuffisant. Attelés à la tâche « depuis 2 ans, avec le soutien de l’État », les élus viennent donc d’adopter de nouvelles mesures plus contraignantes.

En premier lieu, le changement d’usage des logements -non occupés à l’année par leur propriétaire- devient obligatoire et la demande est à effectuer d’ici janvier 2023. Soit il est mis sur le marché de la location longue durée, soit son propriétaire demande on enregistrement comme meublé touristique. Mais la durée sera de 3 ans, non renouvelable. Après quoi le propriétaire aura pour option de proposer une location longue durée ou de vendre.

Une autre -forte-contrainte concerne la densification puisque le volume de meublés touristiques sera limité sur un périmètre donné : dans le centre urbain, le nombre ne pourra excéder 2 % du parc de logements avec une extension à 2,65 % pour une copropriété ; ainsi, dans une résidence de 65 logements, 1 seul pourra être un meublé touristique. Dans le reste de Val d’Europe agglomération, la contrainte sera portée à 1 % du parc, soient 10 appartements seulement pour un parc de 1000. Les élus envisagent de voir affluer un nombre de changements d’usage qui dépassera la limite affichée. Dans ce cas, le choix sera tranché par tirage au sort.

Faire jurisprudence

Reste à voir sur le terrain comment le dispositif va être appliqué. Mais comme les habitants « nous relancent déjà ou appellent la police quand il y a de la pagaille », le président de l’agglo est convaincu qu’en cas d’infraction, les syndicats de copropriétaires lanceront l’alerte. Une brigade du meublé touristique va être spécialement créée « avec 2-3 personnes assermentées qui contrôleront tout le monde. 30 000 à 50000 euros d’amende pour l’infraction à la loi » pourraient être dissuasifs.

« Notre force est d’être dans une zone très tendue en matière de logement, alors qu’il y a besoin de se loger pour travailler », affirme Philippe Descrouet. « Airbnb et autres font monter le prix des immeubles, avec une croissance à deux chiffres. Ça fait longtemps qu’on le dit, nous voulons arrêter la spéculation. Nous n’avons pas vocation à construire pour que d’autres fassent du business. » Et selon le président de Val d’Europe Agglomération, le dispositif pourrait faire tâche d’huile à proximité, car « les EPCI voisins s’interrogent. On essuie les plâtres pour eux. » Conscient que les décisions ne vont pas être acceptées facilement par ceux dont le territoire va réduire les ambitions, il a déjà anticipé : « Nous savons que nous allons être attaqués. On a prévu un budget pour les avocats, mais on ne lâchera pas », assure Philippe Descrouet.