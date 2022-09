Les collectivités aussi accueillent des jeunes en mission d’intérêt général

Citoyenneté

Publié le 27/09/2022 • Par Valérie Brunet • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Actu Santé Social, France, Innovations et Territoires

La mission d’intérêt général développe l’engagement du jeune. Elle est ouverte aux jeunes âgés de 15 à 17 ans ayant participé au séjour de cohésion, première étape du parcours du service national universel. Le jeune réalise sa mission de 84 heures, en dehors du temps scolaire, durant l’année suivant le séjour de cohésion.

Chiffres-clés 15 000 volontaires sont en train de réaliser leur mission d’intérêt général ou l’ont accomplie, depuis 2019. Plus de 10 000 volontaires de l’année 2021 effectuent ou ont achevé cette deuxième étape du service national universel. Les missions sont en cours ou terminées pour 1 000 participants au séjour de cohésion de février 2022. Source : ministère de l’Education nationale et de la jeunesse.

« Près de 800 places de mission sont proposées dans des services communaux ou intercommunaux depuis 2019, ce qui représente 6 % de l’offre nationale », indique le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse. Ces résultats mettent en exergue l’appropriation progressive par les collectivités du dispositif du service national universel, souhaité par Emmanuel ­Macron. En 2019, 3 000 jeunes l’avaient effectué dans treize départements expérimentaux, ils sont 40 000 jeunes à s’y être engagés cette année sur tout le territoire.

Lors de sa première phase, deux étapes successives sont obligatoires. Le séjour de cohésion dure deux semaines et se déroule en dehors du département de résidence du volontaire. Celui-ci recherche ensuite une mission d’intérêt général (MIG) proposée par une association, une collectivité, l’Etat, un établissement de santé privé d’intérêt collectif, notamment.

Selon le ministère, « les volontaires apportent leur dynamisme et leur motivation pour tous les domaines d’activité de la mairie, que ce soit la mise en valeur du territoire, l’accueil et l’accompagnement du public, l’appui à l’organisation de cérémonies, le montage de projet, l’intervention auprès des personnes âgées, etc. ».

Bibliothèque, carnaval…

La mission proposée s’inscrit dans l’une de ces neuf thématiques : défense et mémoire, ­sécurité, ­solidarité, santé, ­éducation, culture, sport, environnement et développement durable, citoyenneté.

A ­Mazères (3 900 hab., ­Ariège), une jeune a sollicité la mairie pour une MIG à la bibliothèque. « Nous lui avons proposé plusieurs missions. Elle a opté pour la création, du début à la fin, de deux animations à destination des enfants âgés de cinq à sept ans : un théâtre de papier et la lecture d’un conte traditionnel », relate Marie-Jo ­Gourmandin, bibliothécaire et tutrice de la volontaire. La mairie a saisi la mission sur la plateforme numérique du SNU, laquelle met en relation les offres et les jeunes.

A la commune du Val-au-­Perche (3 400 hab., ­Orne), une jeune en mission a contribué à l’organisation du marché de Noël et du carnaval, d’octobre 2021 à mars 2022, les mercredis après-midi et deux samedis. En lien avec les élus et les agents, elle a participé aux préparatifs et a tenu un stand lors des manifestations.

Contrat sans contrepartie

La réussite de la mission tient, en amont, à une bonne définition de ce en quoi elle ­consiste et à la présence d’un tuteur disponible durant sa réalisation. D’après le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse : « L’éducation, la culture et la citoyenneté sont les principales thématiques proposées par les collectivités. Les domaines les plus recherchés par les volontaires sont la défense, la mémoire, la sécurité et le sport. »

La mission est effectuée sans contrepartie. Elle vise à développer la culture de l’engagement. Un contrat est signé par la collectivité, la famille et le service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports. Certains jeunes étant dépourvus de moyens de transport, en particulier en zone rurale, effectuer une mission dans une collectivité près de chez eux est plus simple.

Les tâches dépendent des besoins de la mairie, des plans de charge du tuteur et du service qui accueille, ainsi que des disponibilités du participant. Basé sur le volontariat, « il y a peu de surprises sur l’investissement du jeune. La seule limite serait d’être en décalage entre la mission proposée et les attendus du participant », souligne ­Sébastien ­Thirouard, le maire de Val-au-­Perche.

La MIG permet de créer du lien avec et entre les jeunes. Pour la structure d’accueil, c’est l’occasion d’impliquer des volontaires dans la vie citoyenne et l’animation locale à travers la réalisation d’actions concrètes.

Expérience du travail

Pour ­Ingrid ­Morvan, adjointe au maire chargée de la jeunesse à ­Guipavas, qui intervient dans l’accueil en MIG, « l’intérêt est de permettre à ces jeunes d’avoir une première expérience du monde du travail ». Le volontaire découvre le ­fonctionnement d’une collectivité. Il ne doit pas pallier un manque de personnel. Sous la responsabilité d’un tuteur, il est actif et participe aux activités du service. « Nous lui avons expliqué le métier de bibliothécaire, le fonctionnement de la structure. Nous l’avons immergé dans notre quotidien : accueil du public, rangement, etc. », raconte la bibliothécaire de ­Mazères.

Epaulé par son tuteur, le volontaire est responsable d’une ou de plusieurs tâches et bénéficie d’une certaine autonomie. La mission est une étape de plus vers l’inser­tion sociale et professionnelle. A Mazères, la jeune a accueilli les publics de tous âges. « Pour des personnes qui n’ont jamais travaillé, il y a des réflexes à avoir, notamment en position d’accueil, poursuit Marie-Jo ­Gourmandin. L’accompa­gnement est nécessaire et demande du temps. »

Une vocation d’animateur est née ! [Guipavas (Finistère) 15 000 hab.] La ville de Guipavas a accueilli un volontaire en mission d’intérêt général (MIG) d’animation au sein du service « enfance, jeunesse ». Pendant les vacances de printemps de cette année, il a découvert les rouages d’un accueil de jeunes et les fonctions d’animateur et a participé à la vie de la structure. « Nous avons le conseil municipal des jeunes pour les enfants, la MIG est une action pour impliquer la jeunesse », pointe ­Sébastien ­Biville, directeur du pôle « vie sociale ». Selon ­Ingrid ­Moran, adjointe au maire chargée de la jeunesse, « c’est un outil de plus pour favoriser l’engagement des jeunes et les accompagner vers l’emploi ». La preuve, le jeune pense passer son brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. « Nous avons réussi à susciter une vocation, à donner envie » dans un secteur qui peine à recruter, se félicitent-ils. La ville a proposé deux autres missions : une d’animation le midi et le soir, ainsi qu’une animation sportive le mercredi et le samedi matin. Une structure d’accueil peut accepter un ou plusieurs participants sur une ou des thématiques. « Nous ne proposons pas de missions en période estivale car nous acceptons des stagiaires. L’objectif est de les accompagner correctement », précise l’élue. La gestion administrative de la MIG est assurée par ­Nathalie ­Perrot, responsable du service « enfance, jeunesse », le tutorat par les directeurs d’accueil de loisirs. « Cet encadrement fait partie de leur ­travail », indique-t-elle. Contact. Nathalie Perrot, espace-famille@mairie-guipavas.fr