ICPE

Publié le 21/09/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté du 18 août actualise les informations que les porteurs de projet doivent communiquer lorsqu’ils effectuent leur déclaration dans le cadre de la cessation d’activité.

Ainsi, à l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2015, pour la notification de mise à l’arrêt définitif mentionnée à l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement, le déclarant doit utiliser le formulaire CERFA N° 15275 *4 et non plus CERFA N° 15275.