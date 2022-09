L’économie et la transition écologique, un mariage à arranger

Développement local

Transition écologique et développement économique doivent faire l’objet d’une même politique et se renforcer l’une l’autre en pensant autrement l’économie. Les conseils régionaux, en matière de planification stratégique, et les intercommunalités, à une échelle plus locale, sont à la manœuvre.

Longtemps considérée comme l’ennemie du dévelop­pement économique local, la transition écologique pourrait-elle devenir l’un de ses principaux moteurs ? C’est ce qu’appelle de ses vœux ­Sébastien ­Maire, délégué général de l’association ­France Ville durable. « Aborder la transition écologique comme une source de transformation économique et ­d’emplois, sans la restreindre à la réduction de l’éclairage public ou à l’investissement dans des camions-bennes moins polluants, est de mieux en mieux entendu dans les collectivités », se réjouit-il.

Glaz économie en ­Bretagne, rev3 dans les Hauts-de-­France, Business Act dans le Grand Est… Des conseils régionaux se sont déjà saisis de la question dans leur schéma régional, avec l’objectif de rendre transition écologique et développement économique compatibles.

« La compatibilité est possible, sous réserve de sobriété foncière ou énergétique. Quant à en faire une opportunité, cela passe par de nouvelles filières autour des énergies renouvelables, l’économie ­circulaire, la bioéconomie ou l’écoconception », analyse ­Clémence ­Binet, responsable des études au CNER, la fédération des agences d’attractivité, de ­développement et d’innovation.

Le déclic ? « Convaincre les élus de changer de vision sur l’économie, qui ne doit pas être un but en soi, mais un moyen d’améliorer la société et l’environnement. Or, de ce point de vue, la question se dépolitise et les élus locaux commencent à changer de paradigme », souligne ­Sébastien ­Maire.

Un agent dédié dans chaque service

L’enjeu est aussi de « désiloter » les politiques de développement économique et les actions de transition écologique, énergétique et sociétale. La communauté d’agglo­mération (CA) Seine-Eure (60 communes, 103 300 hab.) s’y est attelée en réorganisant ses services. « Il n’y a plus de direction spécialisée dans l’environnement, mais une personne dédiée dans chaque service et une ingénierie répartie sur l’­ensemble des directions », décrit ­Anne ­Terlez, vice-­présidente chargée des transitions durables.

Très investie dans le développement durable depuis sa création il y a vingt-cinq ans, la communauté d’agglo souhaite passer la vitesse supérieure. Production d’énergie renouvelable, sobriété ­foncière, plan de ­déplacement… sur ce territoire où l’industrie (pharmaceutique et logistique, essentiellement) représente 40 % des émissions des gaz à effet de serre, l’agglo ­Seine ­Eure entend engager de nouveaux projets et se positionne comme la cheffe de file, aux côtés des entreprises et autres acteurs locaux, du mouvement de décarbonation progressive de l’industrie de son territoire. « Cette démarche rebat les cartes du développement économique. Et si nous avons conscience qu’il faut changer les pratiques, il peut être plus compliqué de passer aux actes. Nous avons besoin, pour y parvenir, d’accompa­gnement et de financements publics », reconnaît l’élue normande.

Des « fabriques prospectives »

Un accompagnement, c’est ce que proposent les « fabriques prospectives » de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), qui fait plancher un groupe de collectivités sur des thèmes de transition. « En 2019, nous avons travaillé sur les mutations des modes de production et de consommation de villes moyennes qui, à leur échelle, peuvent introduire plus facilement des coopérations entre producteurs et consommateurs et disposent d’une plus grande proximité avec leurs espaces de nature pour renforcer la production agricole locale », indique ­Annabelle ­Boutet, cheffe du pôle « prospective, veille, innovation » à l’ANCT.

Dans ce cadre, la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (74 ­communes, 132 700 hab.) a décidé de ­renforcer sa sobriété foncière. « Nous misions auparavant sur un foncier abondant et pas cher qui faisait notre attractivité, nous souhaitons désormais être vigilants à l’usage des sols et hiérarchiser entre industrialisation et aménagement, ce qui nous conduit à revoir fondamentalement nos schémas de zones d’activité, ainsi que notre pacte financier et fiscal », ­relate ­Adeline ­Brunet, directrice générale adjointe chargée de la transition écologique des territoires.

Patrimoine naturel valorisé de manière durable

Une « fabrique prospective » est en cours sur le tourisme responsable et l’opportunité qu’il représente de faire de territoires aux aménités naturelles encore peu valorisées de nouvelles destinations touristiques. Objectif : allier développement économique local et soutenabilité. « A l’inverse de la fabrique sur la production et la consommation de villes moyennes qui partaient d’un modèle économique existant pour aller vers un modèle plus durable, ce travail part de territoires peu touristiques où il y a encore du patrimoine naturel, de façon à le valoriser de manière responsable, décrit J­ulie ­Dautriche, chargée de prospective et d’innovation à l’ANCT. Les deux chemins sont ­compliqués, car il est toujours difficile de se défaire des modèles et référentiels préexistants, même s’ils n’ont pas été mis en œuvre sur son territoire. »

C’est en tout cas en embarquant l’ensemble des acteurs du territoire et en pensant simultanément les démarches à mener que les collectivités font bouger les lignes. Société coopé­rative d’intérêt collectif, ­ImmaTerra, qui accompa­gne des collectifs de dirigeants d’entreprise et des collectivités dans leur réflexion sur des modèles ­économiques plus durables, en a fait son credo.

Une stratégie de captation du CO 2

« Nous avons proposé à une collectivité du Var qui voulait une vision plus large des risques liés au changement climatique d’activer des coopérations avec l’ensem­ble de ses parties prenantes : élus, agents, artisans, agriculteurs, habitants… détaille ­Séverine ­Cachod, présidente de la coopérative. L’idée est d’identifier les enjeux prioritaires et d’activer des coopérations. Nous allons prototyper des modèles économiques autour de différentes filières : production de plants d’arbres de qualité et locaux, rémunération de l’agriculture selon l’efficience d’usage générée, c’est-à-dire la séquestration du carbone, la régénération des écosystèmes vivants… »

Dans le domaine industriel, Caux Seine agglomération (50 communes, 77 900 hab., Seine-­Maritime) a adopté la même approche globale et s’est dotée d’une société publique locale de façon à employer les mêmes codes de gouvernance que les entreprises avec qui elle échange. Alors qu’elle est très carbonée depuis les débuts de son développement économique dans les années 30 (avec, notamment, une raffinerie de pétrole), son changement de modèle ne peut se faire sans y ­associer tous les acteurs.

« En 2015, ­Air liquide a lancé sur notre territoire le processus ­Cryocap, qui permet de capter le carbone rejeté pour fabriquer l’hydrogène à destination de l’industrie pétrolière et le revaloriser dans l’industrie agroalimentaire, le transport ou la production agricole, explique ­Virginie ­Carolo-Lutrot, présidente de l’interco. Sur ce modèle, nous mettons autour de la table les industriels, les collectivités et l’­Ademe, entre autres, pour établir une stratégie de captation du CO2 sur l’axe ­Seine et commencer à négocier son utilisation. Il s’agit de trouver une solution en commun pour favoriser la transition et maintenir notre industrie, sans tourner le dos à notre histoire. »