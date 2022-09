Les enjeux de la politique de l’habitat face aux défis économiques et climatiques

Replay - Forum Habitat, Climat et Territoires

Par Delphine Gerbeau • dans : France

Géraud Guibert, président du think tank la Fabrique écologique, a défendu, lors du Forum Habitat, Climat et Territoires organisé par La Gazette des communes le 13 septembre, la nécessité de construire autrement la ville.

Géraud Guibert, président du think tank la Fabrique écologique, par ailleurs conseiller maître à la Cour des comptes, insiste notamment sur la nécessité de construire des réponses écologiquement offensives et volontaristes, mais en même temps socialement justes.

L’été 2022 a clairement démontré que les impacts du réchauffement climatique sont là, et que l’on ne peut plus attendre pour construire différemment, plus densément, pour végétaliser, limiter les ilots de chaleur dans la ville, et dans les logements…

Mais comment passer à la concrétisation ? Comment convaincre élus locaux, habitants, et fabricants de la ville ? C’est entre autres à ces questions qu’a répondu Géraud Guibert, le 13 septembre, lors du premier Forum Habitat, Climat et Territoires.

Voir ou revoir l’interview