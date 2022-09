Replay - Forum Habitat, Climat et Territoires

Par Delphine Gerbeau • dans : France

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a ouvert la première édition du Forum Habitat, Climat et Territoires, organisé par la Gazette des communes.

Après les gilets jaunes, la prochaine crise sociale sera-t-elle celle du logement ? Le contexte se tend en tout cas de mois en mois, avec des chiffres de production de logements neufs tant sociaux que libres, une demande de logements sociaux qui dépasse les 2 millions, des coûts de construction en hausse de 10 à 20%…

Les élus locaux de leur côté sont confrontés à des injonctions contradictoires : ils ont besoin de logements pour répondre aux besoins de leurs habitants, mais les habitants eux-mêmes sont de plus en plus opposés à tout projet de logements, sociaux ou libres. Ce qui a amené les équipes municipales nouvellement élues à revoir un certain nombre de projets en cours.

Ils doivent construire, mais les objectifs du Zéro artificialisation nette constituent de nouvelles limites, ou du moins obligent à construire autrement, plus densément, en recyclant du foncier déjà existant, ce qui renchérit encore les coûts de construction.

C’est ce contexte qu’a commenté Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ouverture de la première édition du Forum « Habitat Climat et Territoires » organisé par La Gazette des communes.

Voir ou revoir l’intervention de Christophe Béchu