Le service civique prêt à un bond en avant dans le sport

Les 30 000 recrutements prévus dans le cadre du programme service civique-Génération 2024 commencent progressivement, mais celui-ci devrait encore doper un dispositif déjà plébiscité, dans le sport, par les jeunes. Les collectivités sont incitées à leur ouvrir de telles missions citoyennes… et utiles à leur insertion.

Lancé en début d’année par l’Agence du Service Civique, Paris-2024 et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le programme Service Civique – Génération 2024 a conduit au recrutement, aujourd’hui, de quelque 3500 jeunes… L’objectif qui a été fixé, d’atteindre 30 000 d’ici 2024, pourra-t-il être atteint ?

« Compte tenu de l’attractivité de ces missions, je ne suis pas du tout inquiète », assure Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du service civique, qui rappelle que le sport est l’un des domaines qui sont plébiscités par les jeunes s’engageant dans un service civique. En 2021, il concernait ainsi 14% des 145 000 volontaires de l’année.

Articuler avec les projets liés aux JOP

Autre raison pour laquelle l’objectif des 30 000 sera certainement atteint, selon Béatrice Angrand : « D’autres missions déjà proposées en service civique vont forcément prendre une coloration Jeux olympiques. » Elle annonce par ailleurs co-signer avec Tony Estanguet, président de Paris 2024, en cette rentrée, un courrier commun aux collectivités pour attirer l’attention des élus sur le bénéfice d’une articulation de leurs projets liés à l’olympisme avec le programme Service Civique – Génération 2024.

« Cela doit permettre à cette grande fête que sont les JOP de rayonner sur les territoires labellisés Terre de jeux, mais aussi sur tous les autres », explique la présidente. Enfin, les jeunes que le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis prépare à un éventuel volontariat lors des Jeux de Paris vont être systématiquement informés de la possibilité de la possibilité du service civique.

Dans le cadre du programme Génération 2024, les missions peuvent viser à promouvoir la pratique sportive féminine ou à faciliter l’accès au sport de publics qui en sont éloignés, à développer des projets de sport-santé avec des Ehpad, à lutter contre les discriminations et les violences dans les différentes disciplines, ou encore à contribuer à des projets d’éducation à la citoyenneté et à l’écologie ou de lutte contre le décrochage scolaire par le sport.

Nouvelles missions

« Elles changent un peu par rapport à celles habituellement proposées en service civique, explique Jennifer Arreteau, conseillère technique nationale auprès de l’Ufolep, en ce sens qu’il faut développer des actions dans les QPV et ZRR , et d’autres liées aux nouvelles disciplines olympiques (roller, skate, etc) ». Selon elle, les comités sportifs départementaux, notamment, « se sont bien emparés de ces nouvelles missions, notamment à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique ».

Parmi les 3500 jeunes d’ores et déjà recrutés dans le cadre du programme, 60% l’ont été par des fédérations sportives, 24 % par des associations ou structures d’éducation populaire, 12% par un établissement public ou un ministère (à commencer par celui de l’Education nationale) et 3% par des entités déconcentrées du CNOSF. Pour l’heure, aucune collectivité ne figure parmi ces employeurs, « mais il arrive que les jeunes en service civique leur soient mis à disposition par les associations », précise Béatrice Angrand.

Habituellement, les collectivités et leurs établissements représentent 14% des recruteurs de jeunes en service civique. Parmi eux, l’Office municipal des sports de Vénissieux (Rhône), par exemple, intègre cette rentrée un volontaire pour la communication des activités des clubs et de leurs résultats sportifs, pour la promotion de l’écoresponsabilité et de la lutte contre les discriminations dans le sport, ou encore pour l’incitation à la pratique libre.

D’autres, comme Les Aires (Hérault), sollicitent des jeunes en service civique pour proposer des activités sportives ou autres aux enfants pendant des temps péri ou extra-scolaires. Ou encore, comme à Port-Vendres (Pyrénées orientales), pour valoriser les sentiers de randonnée et faire de la pédagogie auprès des randonneurs sur les comportements à adopter en milieu naturel.

« Dynamiser » les services

Autre exemple, la Ville de Dijon, qui recrute actuellement un jeune en service civique à la direction des sports : sa mission sera d’accompagner les usagers à prendre des inscriptions en ligne pour la piscine ou la patinoire, d’assurer l’enregistrement et le suivi des badges d’accès aux équipements, de participer à l’animation d’activités sportives…

« Nous accueillons des services civiques depuis 2016, explique Anne Villier, chargée de mission jeunesse pour la Ville, le CCAS et la Métropole, mais depuis l’an passé, nous avons augmenté les nombres de jeunes et de missions. L’Agence nationale du service civique y incite les collectivités, car elles offrent des sûretés supplémentaires pour la prise en charge des jeunes : un service RH, des missions organisées, etc. C’est rassurant. »

Si la Ville accueille aussi des stagiaires et alternants, elle tient à proposer des contrats de service civique « pour donner une place aux non-étudiants », assure Anne Villier. Pour elle, la collectivité gagne à conduire une telle politique : « Cela permet de dynamiser nos services, dont les effectifs sont souvent vieillissants. Avec la direction des sports, nous allons travailler sur les JOP et je pense que cela va être hyper motivant ».