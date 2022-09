Décryptage

Loi Fonction publique : tout savoir sur la protection sociale complémentaire

Publié le 21/09/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France, Toute l'actu RH

L’ordonnance du 17 février 2021, prise pour l'application de la loi TFP du 6 août 2019, et relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, a instauré plusieurs obligations minimales de financement à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Dans cette analyse, Caroline Letellier et Kamel Boulacheb, avocats au cabinet Avanty avocats, décryptent ce texte, ainsi que son décret d'application.

Caroline Letellier et Kamel Boulacheb respectivement avocate associée et avocat, cabinet Avanty avocats