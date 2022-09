Plan vélo : les collectivités vont devoir carburer

Accueil

Publié le 20/09/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, Actu experts finances, actus experts technique, France

Le deuxième volet du plan vélo a été annoncé ce mardi 20 septembre 2022 par la Première ministre, Elisabeth Borne. Il comporte un fonds de 250 M€ pour financer les pistes cyclables et les dispositifs de stationnement vélo pour l'année 2023 et sera complété par d'autres financements. Il prévoit également de développer la formation des jeunes et la création d'une filière économique autour du vélo.

