À Nantes, Sabrina prend soin des tout-petits

Publié le 21/09/2022 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

Sabrina est auxiliaire de puériculture dans l’un des 21 multi-accueils petite enfance de la ville de Nantes. Un métier passionnant au service des enfants et de leurs parents.

Pour rien au monde, elle ne changerait de métier. Depuis dix ans, Sabrina est auxiliaire de puériculture. Après une première expérience en région parisienne, elle a rejoint en 2019 la ville de Nantes. Elle travaille depuis dans une des crèches municipales du centre-ville qui accueille 90 enfants âgés de 2 mois à 3 ans.

« C’est parfois fatiguant mais toujours passionnant, sourit Sabrina. Contrairement à une idée reçue, à la crèche, nous ne sommes pas là pour faire de la garderie ! Notre rôle en tant qu’auxiliaire de puériculture est de veiller sur les enfants et d’assurer leur bon développement psychique et physique, notamment en organisant des activités d’éveil : de la cuisine, du jardinage, des ateliers musique ou lecture, etc. Nous apprenons aux enfants l’autonomie, la découverte de l’autre, les interactions avec leurs pairs ».

Repas, goûter, sieste, ateliers… La journée se déroule au rythme des enfants.

« On ne s’ennuie jamais, poursuit Sabrina. Les journées ne se ressemblent pas et on apprend sans cesse des enfants et de leurs parents…

Chaque enfant, chaque famille est différente, que ce soit par son vécu, ses habitudes culturelles ou sa personnalité. Il faut sans cesse se remettre en question, on ne reste jamais sur nos acquis. C’est extrêmement enrichissant professionnellement et humainement ».

Une crèche nature et santé environnementale

Au-delà des savoir-faire indispensables, le métier requiert de très nombreux savoir-être. « Il ne suffit pas d’avoir le diplôme d’auxiliaire, résume cette professionnelle de 38 ans. C’est un métier 100 % humain, qui fait appel à beaucoup de ressources personnelles. Il faut être à l’écoute et empathique. La patience est une qualité indispensable. Il faut également être très créatif car nous devons imaginer des activités à partir des ressources dont nous disposons ».

Sabrina a la chance de travailler au sein d’une collectivité qui investit beaucoup le champ de la petite enfance. « Nous avons un projet crèche nature et santé environnementale qui se décline autour de trois axes, explique Sabrina. L’alimentation : la majorité de nos produits sont bios et locaux, nous avons notre propre cuisine et nous utilisons de la vaisselle en verre ou céramique plutôt que du plastique. Deuxième axe, la santé environnementale : nous tendons vers la suppression des jeux et du mobilier susceptibles de contenir des produits néfastes pour la santé et nous privilégeons le bois quand c’est possible. Enfin, dernier axe important, la végétalisation : Nantes travaille à faire entrer la nature dans les crèches ; c’est un projet qui correspond à mes valeurs et auquel j’adhère pleinement ».

Fonctionnaire, Sabrina se dit également très attachée à la mission de service public. « Je voulais travailler au sein d’une collectivité, pour la stabilité de l’emploi, mais pas seulement. Même si l’embauche et le recrutement de professionnels de la petite enfance est devenu compliqué, on est toujours arrivé à accueillir les enfants dans de bonnes conditions : nous disposons de locaux adaptés, de matériel adéquat et nous développons un vrai projet pédagogique ».

Autre atout au quotidien : les auxiliaires de puéricultrice peuvent faire appel, en cas de problème, à la puéricultrice qui dirige la structure ou encore au médecin référent de la direction et à son équipe. Elles bénéficient aussi tout au long de l’année de plusieurs temps avec un psychologue pour analyser leur pratique. « Nous sommes très bien encadrées. C’est une sécurité du point de vue médical ».

Pour finir, Sabrina apprécie également les nombreux avantages proposés par son employeur : congés, participation aux frais de déplacements, à la mutuelle, à la prévoyance, offre de formation variée… « Ici, à Nantes, je fais le métier qui me plaît, et dans des conditions qui me satisfont, résume Sabrina. Je n’ai aucune envie de partir ! ».