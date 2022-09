La maîtrise de la masse salariale en tête des priorités

Baromètre RH

Dans sa 13e édition, le baromètre RH 2022 souligne que la maîtrise de la masse salariale reste un enjeu fort pour les collectivités territoriales.

Chiffres-clés Méthode : é tude réalisée en ligne pour "La Gazette" et Randstad du 9 mai au 10 juin 2022 auprès de 568 répondants (élus, DRH, DGS/DGA, secrétaires généraux et de mairie). Parmi eux, 79 % travaillent dans une commune qui, dans 54 % des cas, compte moins de 5 000 habitants ; 36 % d’entre eux occupent des fonctions de DGS ou de DGA et 34 % de DRH ou DGARH, 15 % sont des élus.

Les contraintes pesant sur la masse salariale s’étaient relativement desserrées à la faveur des plans de relance post-Covid et de la suspension des contrats de Cahors. Le baromètre RH (ressources humaines) « La Gazette » – Randstad 2022 souligne que le sujet redevient au centre des préoccupations des employeurs territoriaux. 46 % des sondés placent la maîtrise des dépenses de personnel à la tête de leur priorité.

« La hausse du point d’indice, même si elle était attendue et nécessaire, pèse sur la masse salariale. Et nous sommes impactés par l’inflation qui pèse sur l’achat de biens et d’énergie : ces dépenses augmentant, il faut respecter un équilibre avec les autres dépenses, dont la masse salariale », confirme Antonin Le Moal, directeur des ressources humaines (DRH) de la ville et de la métropole de Rennes (5 300 agents).

Enjeu stratégique

La pression est cependant toujours moins pesante qu’avant la crise sanitaire puisque les personnes sondées en font à 63 % leur premier enjeu RH stratégique, là où ils étaient 74 % à défendre cette option en 2019.

Cet enjeu est d’autant plus fort que dans certaines collectivités engagées dans l’ouverture de nouveaux services et besoins pour répondre à leur dynamisme démographique, les besoins de recrutements sont conséquents.

« Nous nous étions engagés dans une prospective pluriannuelle de croissance de la masse salariale de 2 %/an. Pour nous y tenir, nous réinterrogeons systématiquement les créations de postes en sanctuarisant celles correspondant à de nouveaux équipements, nous jouons sur les enveloppes de renforts et sollicitons des financements sur des projets bien identifiés », poursuit Antonin Le Moal.

Mutualisations

La mutualisation des fonctions ou des services, qui ne figurait l’année dernière qu’à la troisième place des pistes envisagées, fait son grand retour. Elle est défendue par 37 % des répondants, soit 9 points de plus qu’un an plus tôt.

« Nous sommes interpellés par nos communes à ce sujet. Mutualiser à l’échelle intercommunale est un enjeu d’attractivité pour les métiers en tension dans l’urbanisme, l’informatique… Et contrairement à il y a quelques années, la pénurie de candidats va conduire à restreindre les postes et non à les doublonner », confirme Émilie Agnoux, directrice générale adjointe Transformations et parcours à Grand Paris Sud Est Avenir (Essonne, 16 communes, 1 200 agents, 328 300 hab.).

Externalisation

Au-delà des mesures managériales et RH classiques, telles que la formation, les actions permettant de limiter l’absentéisme, la maîtrise des rémunérations des contractuels ou encore le développement de l’employabilité, 21 % des collectivités (et un tiers parmi les élus) réfléchissent à une externalisation de leurs services. Un chiffre en constante progression depuis 2019.

« Le pilotage précis des enjeux de masse salariale depuis plus d’une décennie a déjà permis d’activer des outils de réduction ou de limitation des effectifs. Nous arrivons à une étape où il va être compliqué d’aller plus loin, sauf à remettre en avant la question du périmètre des services publics », conclut Mathilde Icard, présidente de l’association des DRH de grandes collectivités (ADRHGCT).