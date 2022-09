Attractivité de la FPT : le plan des collectivités

Méthode : é

tude réalisée en ligne pour "La Gazette" et Randstad du 9 mai au 10 juin 2022 auprès de 568 répondants (élus, DRH, DGS/DGA, secrétaires généraux et de mairie). Parmi eux, 79 % travaillent dans une commune qui, dans 54 % des cas, compte moins de 5 000 habitants ; 36 % d’entre eux occupent des fonctions de DGS ou de DGA et 34 % de DRH ou DGARH, 15 % sont des élus.

Etude produite par Infopro Digital études (etudes@infopro-­digital.com).