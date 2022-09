Quand un assureur file en douce

Du sang neuf à la Smacl Assurances

Acteur incontournable du marché de l’assurance des collectivités, le groupe Smacl Assurances SA, issu du rapprochement avec la Maif, annonce l’arrivée de ­Stéphane ­Blanche en tant que directeur des marchés des collectivités, associations, entreprises et particuliers, ainsi que du pôle « prévention ». Il aura pour mission de déployer la stratégie de l’entreprise dans un contexte d’accroissement des risques et de retour à l’équilibre financier. Rappelons que le groupe, de plus en plus regardant sur la nature du risque couvert et ses conditions, avait confié (voir notre dossier « Assurances : les collectivités sur la corde raide ») , sur le plan statutaire, ne plus répondre qu’aux appels d’offres de collectivités déjà présentes dans son portefeuille ou ayant mis en place un plan de prévention.