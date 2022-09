L’inclusion numérique à la croisée des chemins

Dématérialisation

L'événement « numérique en commun[s] », qui vise à « construire un numérique d’intérêt­ général », s'ouvre à Lens le 28 septembre. Le secteur de l'inclusion numérique est en quête de reconnaissance, après une phase de croissance historique. La poursuite des financements est en jeu.

Les 28 et 29 septembre, Lens accueille la 5e édition de « numérique en commun[s] » (NEC). Organisé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires et la MedNum, société coopérative d’intérêt collectif dont l’Etat est sociétaire, cet événement vise à « construire un numérique d’intérêt­ général ».

En quelques années, le secteur s’est transformé. Après l’injec­tion de fonds historiques, par le biais d’une enveloppe de 250 millions d’euros dans le cadre du plan de relance, puis l’annonce fin juillet de la pérennisation des 4 000 conseillers numériques France Services (CNFS) déployés dans les terri­toires, l’écosystème de l’inclusion numérique se trouve à un moment charnière.

« Après une phase de croissance historique, le secteur a besoin de reconnaissance et de lisibilité pour préparer au mieux les conditions de sa pérennisation », explique Guilhem­ ­Pradalié, directeur de la MedNum­. Celle-ci lancera, lors de NEC, un observatoire annuel de l’inclusion numérique, dont la première étude inédite sera remise officiellement à Stanislas­ ­Guerini, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, et Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique.

Volontarisme variable

Dans cette étude, que « La Gazette » a pu consulter, la ­MedNum fait le constat de modèles économiques qui se structurent mais restent fragiles, avec des collectivités se retrouvant souvent « premiers financeurs ».

D’ailleurs, parmi les répondants au questionnaire – quelque 430 structures (s’y ajoutent 41 entretiens individuels et collectifs avec une palette d’acteurs très diversifiée) –, on compte un gros tiers de collectivités, dont une grande majorité de communes, métropoles et intercos. Le volontarisme des acteurs est toutefois inégalement distribué dans les territoires : par exemple entre une région comme la Nouvelle-Aquitaine­, où « le réseau d’acteurs est très dense et concentré », et le Grand Est, « où la dynamique est moins visible ».

Déploiement des conseillers numériques

Autre fait intéressant, le déploiement des conseillers numériques a constitué un effet d’aubaine pour certaines structures. Ainsi, 76 % des structures créées après 2020 emploient des Cnfs, contre 43 % de celles lancées auparavant. Ces conseillers présentent les mêmes besoins de formation que ceux exprimés par les autres médiateurs numériques historiques du secteur.

Pour conduire à une meilleure reconnaissance de ces métiers, une piste à l’étude, selon la MedNum, pourrait résider dans l’ouverture d’un ­engagement de développement de l’emploi et des compétences avec le ministère du Travail (accord annuel ou pluriannuel entre l’Etat et une ou plusieurs organisations ou branches professionnelles)­. Objectif : structurer une véritable filière professionnelle.

Quel modèle économique ?

Parmi les autres constats formulés, figurent ceux liés à « l’hétérogénéité des publics, des types d’acteurs et des types d’accompagnements à produire, car les besoins sont différents, détaille Guilhem Pradalié. Nous avons posé le doigt sur une grande diversité d’approches et de manières de travailler. Après l’amorçage par la puissance publique, les acteurs doivent trouver comment voler de leurs propres ailes et nous avons également abordé la question des modèles économiques ».

Là est le nerf de la guerre, dans un secteur où l’on considère que, « comme on “fait” de l’intérêt général, c’est à l’argent public de financer toutes les solutions », selon la formule de Gérald Elbaze, directeur général d’Aptic­. Cette coopérative est missionnée par l’Etat pour produire les Pass numériques distribués par les collectivités aux usagers éloignés du numérique.

Ce qui pose, in fine, la question du rôle des acteurs privés, eux-mêmes gros « dématérialiseurs ». Comme l’euphémise la ­MedNum­, l’engagement « très relatif du secteur privé dans l’écosystème de ­l’inclusion numérique interroge ».

