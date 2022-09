« Il faut briser les tabous de la participation citoyenne » – Manon Loisel et Nicolas Rio

Démocratie locale

Publié le 28/09/2022

Manon Loisel et Nicolas Rio, consultants au sein de Partie prenante, agence de conseils en coopérations territoriales, ont souhaité bousculer le secteur de la démocratie participative en publiant, début septembre 2022, sur le site de «Mediacités», une tribune titrée «Faut-il en finir avec… la démocratie participative ?». Ils expliquent leur démarche à «La Gazette».

L’ambition des deux consultants est simple : dire tout haut ce que qu’un grand nombre pense tout bas. « La concertation citoyenne ne sert à rien, à la fin, ce sont les élus qui décident seuls », « ce sont toujours les mêmes qui viennent aux réunions publiques »… Ces propos répétés ces dernières années illustrent un secteur de la démocratie participative à bout de souffle. Développées à grande vitesse ces dix dernières années, surtout dans la sphère publique locale, les démarches participatives seraient tombées dans la facilité, produisant davantage de formats innovants qu’atteignant leur graal : une décision publique enrichie. Au point d’avoir perdu de vue ses intentions originelles de revitalisation du débat public et même, ironie du sort, de contribuer à sa crise en reproduisant les mêmes travers que la démocratie représentative.

Loin d’être une critique du développement de la participation citoyenne dans la fabrique des politiques, l’état des lieux que dressent Manon Loisel et Nicolas Rio se veut avant tout une réflexion en profondeur de ce qui se passe aujourd’hui sur nos territoires afin de sortir la démocratie participative du carcan dans lequel elle s’est enfermée. Le but étant, pour les deux consultants, de requestionner le partage des rôles et les coopérations entre élus, citoyens et administrations.

La démocratie participative a-t-elle la capacité de tenir ses promesses ?

Nicolas Rio : La participation citoyenne est souvent présentée comme le remède à la crise de la démocratie représentative marquée par la montée de l’abstention et la faible représentativité sociologique des élus. Si l’erreur ne vient pas de l’ambition de démocratiser l’action publique, l’illusion est de croire que c’est uniquement par la participation citoyenne que l’on va résoudre ce problème.

On ne peut pas découper la démocratie en tranches avec, d’un côté, une démocratie représentative qui a tous les maux et, de l’autre, une démocratie participative qui en est le remède. Il n’y a qu’une seule démocratie, et c’est donc l’ensemble de la gouvernance qu’il faut transformer.

Par exemple, la crise démocratique ne se limite pas à une affaire de représentativité, elle pose aussi d’autres questions telles que celle du comment on passe de la délibération à l’action publique qui renvoie à celle de l’articulation entre pouvoir délibératif et pouvoir exécutif. Il y a tellement de sujets, de questions à soulever pour sortir de la crise démocratique ! Maintenir l’illusion que la démocratie participative est la seule solution présente des effets pervers et devient l’arbre qui cache la forêt.

Pire, pour l’instant, la démocratie participative ne vient que renforcer les maux qu’elle est censée combattre en alimentant la défiance démocratique et la marginalisation des citoyens dans l’action publique. Par exemple, elle redouble les inégalités de représentabilité et d’accès au débat public car elle n’arrive pas à être redistributive.

Pourquoi les démarches participatives ne sont-elles pas plus représentatives, et ce, malgré le recours au tirage au sort ?

Manon Loisel : Demandons-nous d’abord si la représentativité est le graal, avec les limites que cela implique en termes de redistribution de l’accès au débat public. Car, à force de se focaliser sur la quête de représentativité, les démarches participatives augmentent la place des citoyens les plus insérés dans la démocratie représentative et marginalisent encore plus ceux qui en sont éloignés.

La question à résoudre est celle de s’engager à écouter en priorité celles et ceux qui s’expriment le moins. Mais cette question n’est pas audible par les élus et elle est presque politiquement incorrecte car elle implique de dire à celles et ceux qui ont l’habitude de s’exprimer « et maintenant on écoute », ce qui risque de les faire fuir. Or, ce sont eux les habitués des conseils de quartier, de développement… et ils jouent un rôle important de relais de la parole citoyenne pour les élus. Il faut donc leur laisser une place, sans les marginaliser, ce qui nécessite un rééquilibrage de l’écoute.

Les démarches participatives doivent-elles être des occasions de consensus ou de débat contradictoire ?

M. L. : La démocratie participative accorde peu de place à la controverse, ce qui est contre-productif. Le but de la démocratie participative ne devrait pas nécessairement consister à trouver un consensus, la formulation de propositions, mais à établir un état des lieux plus précis des désaccords sur un sujet donné. On assiste à une distorsion entre les tentatives des acteurs de la concertation citoyenne de faire émerger des méthodes pour donner de la place au désaccord et des forces d’inertie – je pense notamment aux services de la communication au sein des collectivités – qui ramènent la démocratie participative à l’expression d’un bloc citoyen homogène.

La Convention citoyenne pour le climat illustre ce phénomène à l’extrême. A trop vouloir déboucher sur des propositions qui font consensus parmi les 150 participants, ce qui aurait dû être une prise de température pour mieux cerner des clivages, elle est devenue un plaidoyer pour la transition écologique.

Faut-il, alors, en finir avec la démocratie participative ?

N. R. : Ce n’est pas notre propos ! Acceptons qu’elle soit une solution à nos problèmes démocratiques, mais pas l’unique. Notre approche est très pragmatique, elle ne consiste pas à reconstruire la démocratie locale de A à Z et de défendre une VIe République dans les collectivités locales, mais de dire « élargissons cette énergie transformatrice de la démocratie participative sur d’autres objets ». Par exemple, beaucoup d’efforts ont été faits pour redessiner ce qu’est une réunion publique et cela a beaucoup de vertus. Qu’est-ce que cela donnerait si l’on faisait la même chose sur un comité de pilotage ? C’est un objet important et récurrent dans les collectivités mais il n’est pas pensé. C’est souvent un jeu de dupes de la démocratie locale où des arbitrages sont rarement réalisés.

En matière de démocratie, chacun fait partie du problème, mais chacun fait aussi partie de la solution. La question est de savoir comment on coordonne tout ce beau monde. La réponse à laquelle on arrive est que la première étape est d’être un peu lucide sur le diagnostic. Notre solution, c’est notre coup de gueule, car nous avons le sentiment que ces constats et ces frustrations sont partagés par nombre d’acteurs de la démocratie participative, sans toujours avoir la possibilité de l’exprimer publiquement. Or c’est en brisant ces tabous que nous pourrons revivifier la démocratie locale en explorant d’autres ­chemins de traverse.