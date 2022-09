La pénurie d’aides-soignants et d’infirmiers dans les Ehpad oblige à se réinventer

Métiers

Publié le 29/09/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Après la crise sanitaire, il est encore plus difficile de recruter des soignants dans les Ehpad et le secteur de l’aide à domicile. L’enjeu : rendre ces métiers plus attractifs.

Chiffres-clés Cadres d’emplois : aide-soignant et infirmier de la filière médicosociale.

aide-soignant et infirmier de la filière médicosociale. Catégories : B et A.

B et A. Formation : diplôme d’aide-soignant ou d’infirmier.

Dans les Ehpad ainsi que dans le secteur de l’aide et du soin à domicile, la pénurie de professionnels, en ­particulier d’aides-soignants et d’infir­miers diplômés, perdure. Au point que « nous éprouvons des diffi­cultés à réaliser certains plans d’aide », confie ­Nathalie ­Assibat, DGA chargée de la solidarité du département des Hautes-­Pyrénées (1 681 agents) et coani­matrice du réseau « travail social » au sein de l’Association nationale des directeurs ­d’action sociale et de santé.

Sous-effectif permanent

Les métiers de la filière médicosociale sont en tension, comme le soulignait déjà en 2019 le rapport « El Khomri » sur les métiers du grand âge. Et la crise sanitaire a accentué les difficultés, décourageant les vocations. « Il n’y a pas assez d’élèves dans les formations », remarque Nathalie Assibat. Résultat : « On est en sous-­effectif permanent, à flux tendu, et on se remplace constamment les unes les autres », témoigne ­Pascale Arnault, aide-soignante en Ehpad dans le Finistère et secrétaire fédérale de la CFDT Interco. L’intérim permet de pallier les absences, mais il est coûteux et nécessite d’encadrer ce personnel de passage.

Les services à domicile apparaissent encore moins attractifs,