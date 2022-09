Ferme urbaine, marathon des idées… les habitants façonnent l’avenir de leur ville

Démocratie participative

Publié le 26/09/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : France, Innovations et Territoires

La démocratie participative, en redonnant du pouvoir d’agir aux habitants, permet de transformer la ville au plan social, urbain et environnemental. Si la démarche concerne au premier chef les habitants, elle transforme aussi l’organisation de l’administration et nécessite l’adaptation des agents et des élus. La politique municipale déploie un éventail d’outils pour mettre en place plusieurs niveaux de participation, de la simple consultation à la coconstruction.

Raismes [12 300 hab., Nord], ville voisine de Valenciennes au passé minier et sidérurgique révolu, a choisi de se réinventer avec ses habitants par une politique de participation très poussée. Un vrai défi dans une commune où la population – en baisse – cumule les fragilités sociales (revenus, activité) et se sent habituellement peu concernée par les enjeux politiques ; ­l’abstention aux élections a déjà ­dépassé 60 %.

D’après ­Aymeric ­Robin, maire depuis 2013, la démocratie participative peut s’appuyer sur « l’habitude du vivre-ensemble » dans les quartiers aux identités très affirmées de cette ville ouvrière afin de rendre aux habitants le pouvoir d’agir sur leur environnement. Il ne s’agit plus seulement de leur demander leur avis sur les projets d’urbanisme.

Une concertation tous azimuts

En 2018, l’équipe municipale lance une concertation tous azimuts (y compris avec des crieurs de rue) sur l’avenir de la ville. Dans le ­projet de ville « Raismes 2032 » qui voit le jour, la démocratie ­participative devient une ­politique à part entière. Copas, une coopérative spécialisée, a accompagné la ville dans sa démarche en 2021. Des ateliers avec les habitants et d’autres avec les élus et les techniciens ont eu lieu.

La feuille de route municipale qui en a résulté « n’est pas uniquement un document de planification ni un outil de gestion mais un ­document-cadre qui formalise la politique de participation citoyenne dans ses dimensions stratégique, politique, et organisationnelle », souligne ­­Samuel ­­Thyrion, consultant de Copas. Ses objectifs : contribuer à la transformation sociale, environnementale et économique de la ville, améliorer les politiques publiques, permettre l’expression des citoyens pour revitaliser la démocratie au niveau local et faire émerger leurs initiatives.

Désormais, « quand un sujet doit être soumis à l’avis des habitants, un comité de pilotage d’élus et de techniciens décide s’il fera l’objet d’une consultation citoyenne, d’une concertation ou d’une coconstruction », souligne ­Corinne ­Crequit, directrice ­générale des services de la ville. La délégation complète est aussi possible. Pour chaque projet, précise ­Aymeric Robin, « on identifie le besoin auquel il répond, son coût, à qui il va servir, comment il s’inscrit dans les politiques de la ville ». Et les invariants financiers, techniques et temporels sont affichés mais « à ce jour, poursuit le maire, la ville n’en a refusé aucun ».

Un square autogéré par les habitants

Les services municipaux doivent adapter leur organisation. Au sein de l’organigramme systémique de la ville, où « tout le monde à son rôle à jouer, souligne la DGS, chaque service intègre la notion de démocratie participative » dans son fonctionnement et a sa propre feuille de route en lien avec le programme électoral du maire. Selon elle, « c’est un changement de paradigme important et une culture à acquérir ». Les projets se concrétisent. Un square géré en autonomie par les habitants, avec l’appui des services techniques municipaux, a été aménagé en 2020 sur une ancienne friche minière. Un site dédié à la collecte de déchets de proximité a été installé dans un quartier ­excentré et est devenu un lieu d’animation et de cohésion sociale autour du recyclage. Une ferme urbaine est aussi sortie de terre. A la suite du marathon des idées organisé en octobre 2021 avec les jeunes, un espace d’activités ludiques va voir le jour en ­centre-ville. Les habitants volontaires du conseil citoyen des deux quartiers relevant de la politique de la ville participent à la dynamique.

Agora de la démocratie participative

Au printemps, Raismes a ouvert, dans un ancien château, le Rlab, « lieu totem » et agora de la démocratie participative, souligne ­Aymeric ­Robin. Des événements y sont organisés pour faire émerger les idées des habitants, réfléchir à leur faisabilité et valoriser les initiatives citoyennes. Les élus n’y occupent pas une place centrale.

Le site « participons.ville-raismes.fr » ou l’application ­Raismes présentent aussi chaque projet en cours (réhabilitations, aménagements, événements, plan climat…), son état d’avancement, son calendrier de rencontres, un ­questionnaire, etc. La démarche pour le moins avancée de Raisme a été lauréate en 2019 et 2021 des Trophées ­nationaux de la participation et de la concertation, décernés par Décider ensemble et ­ « La Gazette ».

Organigramme systémique : L’organigramme systémique de la ville favorise le fonctionnement des équipes en mode projet, avec des binômes élus-techniciens, et l’inclusion des habitants dans chaque politique et grand chantier de la municipalité.

« La démarche bénéficie de l’organisation des services dans une logique de coopération » « Les atouts de la démarche de Raismes résident dans son ­portage politique fort et son rôle de levier dans la vision qu’a la ville de sa transformation à moyen terme. Elle bénéficie aussi de l’organisation des services dans une logique de projet et de coopération, de celle des services techniques et de l’engagement des agents. Un travail ­d’acculturation des élus et des agents a été engagé pour apprendre la prise en compte de la parole des habitants. C’est un élément structurant qui apparaît dans tous les appels d’offres, les cahiers des charges, et ne se limite pas aux projets d’aménagement. Mais le temps nécessaire au travail avec les habitants ne correspond pas toujours aux échéances liées aux financements et le travail à longue échéance peut être parfois difficile à appréhender par les habitants. »